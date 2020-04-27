Trabzonspor'da durumu en çok merak edilen oyuncu hiç kuşkusuz Alexander Sörloth. C. Palace Kulübü'nden 750 bin avro karşılığında iki sezonluğuna kiralanan ve 6 milyon avro satın alma opsiyonu bulunan Norveçli forvet müthiş bir çıkışa imza attı. Süper Lig'de 26 maçta 19 kez fileleri havalandırdı ve gol krallığında zirvede yer alıyor. Sezonun ikinci yarısında Avrupa devlerinin canlı takibe aldığı Sörloth için sezon sonu bekleniyor. Yönetim henüz satın alma opsiyonunu kullanmadı ama bu konuda aceleci davranmıyor. Muhtemel sakatlık vb. durumları dikkate alıp temkinli yaklaşıyor.Ağaoğlu döneminde planlı ve programlı hareket eden zamanı gelmeden erken adım atmaktan kaçınan Trabzonspor cephesi, ligin bitmesinin ardından Sörloth işini gündeme getirecek. Öncelikli olarak satın alma opsiyonu kullanılacak ve tekliflere göre tavır alınacak. Real Madrid ve Manchester United başta olmak üzere çok sayıda talibi bulunan 24 yaşındaki golcünün 20 milyon avronun üzerindeki bir rakama satışı söz konusu. Ayrıca Avrupa basınında yazılan bonservis ücretinin koronavirüs salgını öncesi 30 milyon avroları bulduğunu hatırlatalım.Ülkesi Norveç'e gidip özel uçakla dönen Sörloth'un Trabzon'da Gülbaharhatun Yurdundaki karantina günleri devam ediyor. Yönetim, golcüsü için odasına bisiklet ve koşu bandı koydu. Takım 2 Mayıs'ta topbaşı yaparsa karantina süreci dolmadığı için Sörloth, arkadaşlarına beş gün geç olarak katılacak