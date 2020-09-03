Sörloth, Trabzonspor'dan izin istedi

Leipzig'in ısrarlı bir şekilde kadrosuna katmak istediği Sörloth, Trabzonspor'dan ayrılmak için izin istedi

, Fotoğraf; AA
Sörloth, Trabzonspor'dan izin istedi
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03 Eylül 2020 11:34
Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo mavililerin golcü futbolcusu Alexander Sörloth için Avrupa devlerinin kapıya gelmesi hareketli günlerin yaşanmasına neden oluyor.

Alman medyasında yer alan habere göre; Trabzonspor'un Norveçli forveti Sörloth, RB Leipzig'e gitmek için kulübünden izin istedi. Alman ekibinin golcü oyuncu için yaptığı son teklif 17+3 milyon euro, bir sonraki satıştan %10 pay.

AĞAOĞLU: "BU TEKLİFLERE EVET DEMEYE NİYETİMİZ YOK"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'da geçtiğimiz gün verdiği röportajda Alexander Sörloth için Leipzig cephesinin ciddi ısrarcı olduğunu söylemişti.

Ağaoğlu'nun Leipzig'den gelen Sörloth teklifiyle ilgili sözleri şu şakilde:

"Sadece Uğurcan Çakır ve Sörloth'a ciddi teklif geldi. Sörloth için en ısrarcı kulüp Leipzig. Başka hiçbir oyuncumuzla ilgili teklifle karşılaşmadık. Beklentilerin altında tekliflerdi. Bu tekliflere 'Evet' demeye hiç niyetimiz yok. Transfer limitinden ve UEFA'nın FFP'sinden dolayı sınırlı bütçeyle hareket etmek durumundayız."

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