Sörloth şov yaptı, Leipzig farklı kazandı!

Almanya Bundesliga'da 28. hafta mücadelesinde Leipzig, deplasmanda Werder Bremen'i Sörloth'un 2 gol attığı karşılaşmada 4-1 mağlup etti ve puanını 60'a yükseltti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Sörloth şov yaptı, Leipzig farklı kazandı!
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10 Nisan 2021 18:24
Almanya Bundesliga'da 28. hafta karşılaşmasında Werder Bremen, Leipzig'i konuk etti.

Weserstadion'da oynanan mücadele, Leipzig'in 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Dani Olmo, 32. ve 41. dakikalarda Alexander Sörloth ile 63. dakikada Marcel Sabitzer attı. Bremen'in tek sayısını ise 61. dakikada penaltıdan Rashica kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 60'a yükselten Leipzig, 2. sırada yer aldı. Üst üste 2 maçtır kazanamayan Bremen ise, 30 puanda kaldı.

Leipzig, gelecek hafta Hoffenheim'ı konuk edecek. Bremen ise Dortmund deplasmanına gidecek.



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