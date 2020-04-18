Sörloth ne zaman dönecek? Başkan açıkladı

Lige verilen arada yönetimden izin alarak Norveç'e giden Sörloth'un dönüşü ile ilgili tartışmalara Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu noktayı koydu.
Başkan, "Bizim bir yol haritamız var. Planımız, programımız hazır. 3 Mayıs'ta takımı topluyoruz. Bazı oyuncularımızın aileleri Trabzon'da değildi, izin verdik. Norveç hükümeti Sörloth'a bir jest yaptı ve ülkesine gitti. O da geri döndüğünde 14 gün karantinaya girecek ve sonra arkadaşlarıyla çalışacak. Sanıyorum Sörloth 20 Nisan'a kadar gelmiş olur" diye konuştu.
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Başkan, "Bizim bir yol haritamız var. Planımız, programımız hazır. 3 Mayıs'ta takımı topluyoruz. Bazı oyuncularımızın aileleri Trabzon'da değildi, izin verdik. Norveç hükümeti Sörloth'a bir jest yaptı ve ülkesine gitti. O da geri döndüğünde 14 gün karantinaya girecek ve sonra arkadaşlarıyla çalışacak. Sanıyorum Sörloth 20 Nisan'a kadar gelmiş olur" diye konuştu.
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