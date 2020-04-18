Sörloth ne zaman dönecek? Başkan açıkladı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ülkesine giden Norveçli golcünün 20 Nisan'a kadar döneceğini söyledi

Sörloth ne zaman dönecek? Başkan açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Nisan 2020 11:15
Lige verilen arada yönetimden izin alarak Norveç'e giden Sörloth'un dönüşü ile ilgili tartışmalara Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu noktayı koydu.

Başkan, "Bizim bir yol haritamız var. Planımız, programımız hazır. 3 Mayıs'ta takımı topluyoruz. Bazı oyuncularımızın aileleri Trabzon'da değildi, izin verdik. Norveç hükümeti Sörloth'a bir jest yaptı ve ülkesine gitti. O da geri döndüğünde 14 gün karantinaya girecek ve sonra arkadaşlarıyla çalışacak. Sanıyorum Sörloth 20 Nisan'a kadar gelmiş olur" diye konuştu.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için