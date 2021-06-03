Sörloth: "Lütfen artık mesaj atmayın"

Alexander Sörloth, uzun süredir kendisine sosyam medyada "Come to Trabzonspor" yazılması nedeniyle stres altında yaşamak zorunda kaldığını duyurdu ve mesajların artık atılmamasını istedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Sörloth: 'Lütfen artık mesaj atmayın'
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03 Haziran 2021 02:43
Trabzonsporlu taraftarların Sörloth'a olan ilgisi inanılmaz boyutlara ulaşınca Norveçli oyuncu bir mesaj yayınladı.

Instagram üzerinde Come to Trabzonspor mesajları sadece bir paylaşımda 1.7 milyonu adeti geçti ve Sörloth bir mesaj yayınladı. Norveçli forvet açıklamasında, "Merhaba Trabzonspor taraftarları,
Sevginizi ve desteğinizi takdir ediyorum fakat lütfen beni aramayı ve mesaj göndermeyi bırakın. Hayatımı çok stresli hale getiriyor. Yeter artık." sözlerini kullandı.

Geçen sezon Leipzig'de istediği kadar forma şansı bulamayan Sörloth'un Alman kulübünden ayrılma ihtimali doğmuş ve Trabzonsporlu taraftarlar mesaj yağmuruna başlamıştı.


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