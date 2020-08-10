Sörloth kefil oldu, Trabzonspor aldı!

Trabzonspor'un 4 yıllık anlaşma imzaladığı Norveçli orta saha oyuncusu Anders Trondsen'in transferinde başrolde Alexander Sörloth var…Geçen sezon devre arasında Sörloth'un önerdiği Trondsen'i takibe alan Trabzonspor scout ekibi yönetime, "Her iki ayağını da kullanabiliyor. Sol ayağıyla çok sert ve isabetli şutları var ve orta sahanın yanı sıra sol bek mevkiinde de verimli" şeklinde rapor verdi. Ancak transfer için esas hamle ise Alexander Sörloth'un Başkan Ahmet Ağaoğlu ile yaptığı özel görüşme oldu.Trondsen için Ağaoğlu'na,diyen Sörloth, çocukluk arkadaşını dasözleriyle bordo-mavili formayı giymeye ikna etti.Scout ekibinin olumlu raporunu da alan Başkan Ahmet Ağaoğlu, transferi sonuçlandırdı. Trondsen'i transferinin gerçekleşmesinden dolayı ilk kutlayan isimlerden biri de Sörloth oldu.Sörloth, geçtiğimiz sezon Sverdiği röportajda Anders Trondsen için şu ifadeleri kullanmıştı:"Trondsen orta sahanın birçok bölgesinde oynayabiliyor. Çok iyi bir oyuncu. İyi bir sol ayağı var. Farklı mevkilerde de oynayabilen bir isim. Ama arkadaşım olduğu için bu konuda çok fazla görüş belirtmek istemiyorum."Norveç Milli Takımı formasını U15-U16-U17-U18-U19-U21 ve A Milli düzeylerinde giymeyi başaran 25 yaşındaki oyuncu merkez orta saha pozisyonunun yanında zaman zaman sol bekte de görev yaptı. Rosenborg ile 103 maçta 8 gol atan ve 16 asist yapan futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde 10, Avrupa Ligi'nde de 14 maça çıktı. Trondsen iki kez Norveç şampiyonluğu, bir kez de Norveç Lig Kupası'nı havaya kaldırdı.