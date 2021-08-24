Sörloth imza için San Sebastian'da

Alexander Sörloth, Real Sociedad'a imza atmak için San Sebastian'a gitti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Sörloth imza için San Sebastian'da
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24 Ağustos 2021 19:57
Alexander Sörloth, Real Sociedad'a transfer olmak için San Sebastian'a gitti.

Noticias de Gipuzkoa'da yer alan habere göre; Sörloth gün içerisinde San Sebastian'a gitti ve kulüp ile son görüşmelerini yaparak el sıkıştı. Sağlık kontrollerinden de geçen Sörloth için resmi imzalar son pürüzlerin de giderilmesinin ardından 25 Ağustos Çarşamba günü atılacak.

Sociedad cephesi, Sörloth'un kulübü RB Leipzig ile 1.5 milyon euro kiralama bedeli ve 8.5 milyon euro satın alma opsiyonu konusunda anlaşma sağladı.

2019-20 sezonunda Trabzonspor ile oynadığı 49 maçta 33 gol atıp 11 asist yapan Sörloth, geçen sezon transfer olduğu RB Leipzig'de sadece 5 gol atmıştı.  


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