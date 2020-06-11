Sörloth idmanda gol şovu yapıyor

Trabzonspor'da sakatlığını atlatan Alexander Sörloth idmanlarda fırtına gibi esiyor.İdmanlardaki hırslı görüntüsü ile dikkat çeken Norveçli, antrenman maçlarında da gollerini sıralıyor. Ligde krallık yarışında zirvede yer alan Sörloth, yarınki Göztepe maçında da takımının en büyük kozu olarak dikkat çekiyor.25 yaşındaki forvetin artan performansı teknik heyetin de yüzünü güldürüyor. Sörloth'un Ekuban ile de sıkı bir rekabete girdiği ve formasını kaptırmamak adına idmanlarda kendisini göstermek için her şeyini ortaya koyduğu öğrenildi.Ligde bu sezon 19 gol atan Sörloth, takımının başarısında büyük rol oynadı.