RB Leipzig'ten, Fenerbahçe'ye transferi gündeme gelen Alexander Sörloth için transfer açıklaması geldi.



Alman ekibinin teknik direktörü Domenico Tedesco, Norveçli futbolcu için yaptığı açıklamada, "Alexander Sörloth, işini iyi yapıyor. Sahada hazır ve iyi bir adam. Ayrıca takım içinde de popüler biri. Alex, şansını olumlu kullanma yolunda ilerliyor" ifadelerini kullandı.



Alman ekibiyle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu Real Sociedad'a kiralık olarak geçirdi.



İspanya'da 44 maça çıkan Sörloth, 8 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi. Real Sociedad'ın 20 milyon euro'luk satın alma maddesi olmasına rağmen İspanyol ekibi, bu hakkını kullanmadı.





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