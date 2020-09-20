Sörloth için 8500 kişilik karşılama!

Alman ekibi Leipzig, Trabzonspor'dan transfer edeceği Alexander Sörloth için bir karşılama düzenleyecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sörloth için 8500 kişilik karşılama!
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20 Eylül 2020 12:05
Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Sörloth'u, Leipzig'e transfer olması halinde statta taraftarlar karşılayacak.

Alman ekibi bugün Sörloth'u kadrosuna katarsa, Mainz ile oynayacağı maç öncesi stattaki 8500 futbolseverine yeni golcülerini tanıtacak.

Leipzig Teknik Direktörü Nagelsmann ise Sörloth ile ilgili soruya, "Gelirse mutlu olurum" şeklinde cevap verdi.



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