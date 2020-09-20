Sörloth için 8500 kişilik karşılama!

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Sörloth'u, Leipzig'e transfer olması halinde statta taraftarlar karşılayacak.
Alman ekibi bugün Sörloth'u kadrosuna katarsa, Mainz ile oynayacağı maç öncesi stattaki 8500 futbolseverine yeni golcülerini tanıtacak.
Leipzig Teknik Direktörü Nagelsmann ise Sörloth ile ilgili soruya, "Gelirse mutlu olurum" şeklinde cevap verdi.
Alman ekibi bugün Sörloth'u kadrosuna katarsa, Mainz ile oynayacağı maç öncesi stattaki 8500 futbolseverine yeni golcülerini tanıtacak.
Leipzig Teknik Direktörü Nagelsmann ise Sörloth ile ilgili soruya, "Gelirse mutlu olurum" şeklinde cevap verdi.