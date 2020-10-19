'Sörloth hayatımın en zor transferiydi'

RB Leipzig sportif direktörü Markus Krösche, Trabzonspor'dan 20 milyon euro bonservisle Alman ekibinin yolunu tutan Alexander Sörloth'un transferinin kendisini çok yorduğunu dile getirdi. Crystal Palace'ın da bonservisin yarısını aldığı karmaşık bir süreç yaşandığına dikkat çeken Krösche, kulübün resmi hesaplarına verdiği röportajda şunları söyledi:



"Daha 30 yıl anlatmaya devam ederim"



"Sörloth transferi hayatımın en zor transferiydi. Daha bir 30 yıl bu transferi anlatmaya devam ederim. İki taraf olunca bile anlaşmak kolay olmuyor. Bu transferde üç taraf vardı. Transferin en zor kısmı da Trabzonspor'u, oyuncuyu bırakması için ikna etmekti. En iyi oyuncularını bırakmaları kolay olmadı"."Transfer bitince 'yine şanslıydın' dedi"



Zorlu transfer süreci noktalanıp, Norveçli santrforu kadrolarına katmalarının ardından Leipzig hocasının nasıl reaksiyon verdiğini de anlattı Krösche… Teknik direktör Julian Nagelsmann'ı transferin her aşamasında bilgilendirdiklerini söyleyen deneyimli sportif direktör "Dolayısıyla ne durumdayız biliyordu. Transferi bitirince Julian bana 'yine şanslıydın' dedi" bilgisini paylaştı.



Başakşehir kadrosuna alındı



Alexander Sörloth takımının Şampiyonlar Ligi listesine dahil edildi. Devler Ligi grup aşaması açılış maçında yarın Başakşehir ile karşı karşıya gelecek Alman ekibinde görev verilmesi halinde bu maçta forma giyebilecek. Sörloth son olarak Augsburg maçında 90. dakikada oyuna girmişti.



