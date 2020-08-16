Sörloth ayrılırsa Trabzonspor'un A ve B planı!

Bordo-mavililer, Saint-Etienne forması giyen kanat özelliği de bulunan Tunuslu oyuncu ile ilgileniyor

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Sörloth ayrılırsa Trabzonspor'un A ve B planı!
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16 Ağustos 2020 12:42
Trabzonspor'da Alexander Sörloth'un ayrılığı çok yakın. Alman, İngiliz ve Norveç basınında çıkan haberlerde golcü oyuncunun Leipzig ile her konuda anlaştığı ve gelecek sezon Bundesliga'da top koşturacağı iddia edildi.

Bordo-mavililer Sörloth'un yerine getireceği isim için arayışlara hız verdi. Fransa'da Saint-Etienne forması giyen Wahbi Khazri ile temas kuruldu. Tunuslu oyuncunun 2022'ye kadar mukavelesi bulunuyor.

Forvet orijinli Khazri aynı zamanda kanat ve 10 numara özelliğine de sahip.

B PLANI ERIK LIMA

Bir diğer isim ise Erik Lima. Bordo-mavili takımın Brezilyalı golcü için kulübü Palmeiras'a resmi teklifte bulunduğu iddia edildi. Bu sezon Japonya Ligi'nde 7 maça çıkan Erik 1 gol ve 1 asist kaydetti. Fırtına'nın transfer gündemi de fırtınalı...

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