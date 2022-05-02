İspanya La Liga'da Rayo Vallecano ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. Ligin 34. haftasında oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Real Sociedad, 33. dakikada Alexander Sörloth'un golüyle öne geçerken, Vallecano bu gole 78. dakikada Radamel Falcao'nun golüyle karşılık verdi.
Bu sonucun ardından Rayo Vallecano 41, Real Sociedad ise 56 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Vallecano, Getafe deplasmanına gidecek. Real Sociedad, Levante ile karşılaşacak.
Real Sociedad, 33. dakikada Alexander Sörloth'un golüyle öne geçerken, Vallecano bu gole 78. dakikada Radamel Falcao'nun golüyle karşılık verdi.
Bu sonucun ardından Rayo Vallecano 41, Real Sociedad ise 56 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Vallecano, Getafe deplasmanına gidecek. Real Sociedad, Levante ile karşılaşacak.
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