Sorgun Belediyespor'da tek hedef galibiyet

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor, hafta sonu evinde Altekma ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.



Başantrenör Bahadır Aksoy, AA muhabirine, ilk yarının son haftasında pazar günü Sorgun'da Altekma ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, bu mücadeleden galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.



Arkas Spor maçında karşılaşmaya iyi başladıklarını ve ilk seti aldıklarını vurgulayan Aksoy, "AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden tüm takımlar güçlü. Arkas Spor bu ligin şampiyon adaylarından ve ligde ikinci sırada bulunuyor. Oyuncularım bu maçta iyi mücadele etti ama karşılaşmadan 3-1 yenik ayrıldık." diye konuştu.



Aksoy, Altekma ile yapacakları maçla ilgili, "Evimizde oynayacağımız bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Bunun için de sabah kondisyon ağırlıklı, öğleden sonra da topla çalışmalar yapıyoruz. İlk yarının bu son maçında ilçe halkına bir galibiyet hediye etmek istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum." ifadelerini kullandı.



