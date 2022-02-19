Sorgun Belediyespor, Yeni Kızıltepespor karşısında galip

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 20'inci hafta maçında Sorgun Belediyespor, Yeni Kızıltepespor'u 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Sorgun Belediyespor, Yeni Kızıltepespor karşısında galip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Şubat 2022 23:01
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 20'inci hafta maçında Sorgun Belediyespor, Yeni Kızıltepespor'u 3-1 yendi.

Salon: Sorgun

Hakemler: Tuncay Kandemir, Bilal Çağlar

Sorgun Belediyespor: Furkan Gök, Danilov, Murathan Kısal, Melih Özdemir, Hakan Polat, Poluian (Onur Altınkaya, Deniz İvgen, Can Erenhan, Ali Onur Edis)

Yeni Kızıltepespor: Ertan Debreli, Alfanso, Filip, Bojic, İbrahim Emet, Caner Pekşen (Alperay Demirciler, Batuhan Yurdagül, Hamdi Erkan, Görkem Yazgan)

Setler: 25-22, 25-20, 22-25, 25-14

Süre: 128 dakika (32, 30,38, 28)

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.