Sorgun Belediyespor'dan transfer

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor, transfer çalışmaları sürdürüyor.



Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül, AA muhabirine, transferde aceleci davranmak istemediklerini, şu anda biri yabancı biri yerli iki oyuncu ile anlaştıklarını ancak çok sayıda oyuncu ile de görüşmelerin sürdüğünü söyledi.



Dış transferde tecrübeli orta oyuncu Hakan Polat'ı transfer ettiklerini ifade eden Gül, "Polat geçen yıl Solhanspor'da oldukça başarılı bir sezon geçirdi. Efeler Ligi 2020-2021 sezonunda en çok blok yapan 4'üncü oyuncu oldu. Bizde de çok başarılı olacağına inanıyorum." diye konuştu.



Voleybola Kandilli Belediyespor'da başlayan 1989 doğumlu, 195 cm boyundaki Hakan Polat, kariyerinde Gelişim Spor, Arkas Spor, TOFAŞ, Keşan Gençlik, Bal Spor, Konak Belediyespor, Galatasaray, Şahinbey Belediyespor, Tokat Belediyespor, Plevnespor, Palandöken Belediyespor, Solhanspor takımlarında forma giydi.



