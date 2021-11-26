Sorgun Belediyespor'da ayrılık

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor'da ABD'li smaçör David Wieczorek ile yollar ayrıldı.



Kulüp başkanı Ergin Gül, AA muhabirine, 10. hafta deplasmanda karşılaşacakları Fenerbahçe HDİ Sigorta maçı öncesinde oyuncuları David Wieczorek ile konuştuklarını ve ayrılık kararı aldıklarını açıkladı.



Gül, son üç haftada oynadıkları maçlarda çok iyi mücadele etmelerine rağmen bir türlü istedikleri sonucu alamadıklarını, bunun da takımın bazı eksikliklerinden kaynaklandığını ifade ederek, "David Wieczorek bir türlü kendisinden istediğimiz düzeye ulaşamadı. Biz kendisinden takıma daha büyük katkılar sağlamasını bekliyorduk ancak bu bir türlü gerçekleşmedi. Bu nedenle David Wieczorek ile karşılıklı mutabakat ile yollarımızı ayırdık. Kendisine bundan sonraki yaşamında sağlık mutluluk ve başarı diliyoruz." dedi.



Gül, uygun şartların oluşması durumunda bir yabancı transferi yapmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.





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