Sorgun Belediye, lider Halkbank'ı mağlup etti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında Sorgun Belediyespor, sahasında lider Halkbank'ı 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sorgun Belediye, lider Halkbank'ı mağlup etti
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30 Eylül 2020 19:31
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında Sorgun Belediyespor, sahasında lider Halkbank'ı 3-1 yendi.
 Salon: Sorgun 

Hakemler: Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçelli 

Sorgun Belediyespor: Koray Şahin, Selim Demir, Pavlovic, Murat Palavar, Cepeda, Cirovic (Mesut Akman, Berkant Hızarcı, Yiğit Yıldız, Umut Demir, Burhan Zorluer, Samet Ahmet Baltacı) 

Halkbank: Walsh, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Faik Samet Güneş, Berger, Hernandez (Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekiş, Oğuzhan Karasu, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Efe Bayram) 

Setler: 23-25, 25-19, 25-23, 25-18 

Süre: 133 dakika (35, 28, 40, 30)



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