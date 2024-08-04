Sörf erkeklerde Fransız Kauli Vaast altın madalyanın sahibi oldu

Paris 2024'te sörf erkeklerde Fransız Kauli Vaast altın madalyanın sahibi oldu.

Sörf erkeklerde Fransız Kauli Vaast altın madalyanın sahibi oldu
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sörf yarışları tamamlandı.

Fransız Polinezyası'nda gerçekleştirilen final müsabakasında 12.66 puan toplayan Fransız sörfçü Kauli Vaast, altın madalyanın sahibi oldu.

Avustralyalı sporcu Jack Robinson 7.83 puanla gümüş madalya kazanırken, Brezilyalı Gabriel Medina da bronz madalya elde etti.

KADINLARDA ŞAMPİYON MARKS

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar sörf müsabakaları tamamlandı.

Fransız Polinezyası'nda gerçekleştirilen yarışlarda final müsabakasında 10.50 puan toplayan ABD'li sörfçü Caroline Marks, altın madalyanın sahibi oldu.

Brezilyalı Tatiana Webb 10.33 puanda kalarak gümüş madalya kazanırken, Fransız sporcu Johanne Defay ise 12.66 puanla bronz madalya aldı.

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