Sorana Cirstea, İstanbul'da çeyrek finalde

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Kadınlar Tenis Turnuvası'nda son şampiyon ve 2 numaralı seribaşı Sorana Cirstea çeyrek finale yükseldi.
Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı turnuvada Rumen sporcu, merkez kortta Hollandalı Arantxa Rus ile karşılaştı.
Cirstea, 2 saat 30 dakika süren mücadeleyi 3-6, 6-1 ve 7-5'lik setlerle 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.
4 numaralı seribaşı Ukraynalı Anhelina Kalinina, ilk seti 6-3 alarak 1-0 öne geçtiği maçta Hırvat Petra Martic'e 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenilerek ikinci turu göremedi.
Günün bir başka sürpriz sonucuna da 5 numaralı seribaşı İsviçreli Jil Teichmann'ı eleyerek çeyrek final bileti alan Avusturyalı Julia Grabher imza attı. Grabher, rakibini 6-4'lük setlerle mağlup ederek turnuva dışında bıraktı.
Avusturyalı tenisçi, çeyrek finalde Rumen Cirstea ile eşleşti.
Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı turnuvada Rumen sporcu, merkez kortta Hollandalı Arantxa Rus ile karşılaştı.
Cirstea, 2 saat 30 dakika süren mücadeleyi 3-6, 6-1 ve 7-5'lik setlerle 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.
4 numaralı seribaşı Ukraynalı Anhelina Kalinina, ilk seti 6-3 alarak 1-0 öne geçtiği maçta Hırvat Petra Martic'e 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenilerek ikinci turu göremedi.
Günün bir başka sürpriz sonucuna da 5 numaralı seribaşı İsviçreli Jil Teichmann'ı eleyerek çeyrek final bileti alan Avusturyalı Julia Grabher imza attı. Grabher, rakibini 6-4'lük setlerle mağlup ederek turnuva dışında bıraktı.
Avusturyalı tenisçi, çeyrek finalde Rumen Cirstea ile eşleşti.