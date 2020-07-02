Sony'den PS5 ile ilgili yeni bilgiler geldi

Sony, PlayStation 5 için piyasaya sürülmesine az bir zaman kala sistemin bazı erişilebilirlik özellikleri açıkladı. Yeni nesil konsol PS5, engelli kullanıcıların daha iyi deneyim sağlaması için özellikler barındıracak.



PlayStation 5 için yeni bilgiler



PlayStation 5, 12 Kasım tarihinde global çıkışını gerçekleştirecek. Bu tarih yaklaşırken bizler de yeni nesil konsol hakkında daha fazla şey öğreniyoruz. Şimdiyse Sony, sistemin yerleşik erişilebilirlik özelliklerini ve sistemin engelli oyuncular için nasıl kullanımının kolaylaşacağı konusunda detaylar paylaştı.



PS4'ün metin okuma sistemine ek olarak, PS5 konuşmayı metne dönüştürmeyi sağlayan bir ses dikte sistemine sahip olacak. Ayrıca kullanıcıların okuyamayabilecekleri ekran metinlerini duymalarını sağlayan bir ekran okuyucu işlevi de mevcut olarak sunulacak. Sony, bu özelliklerin aynı zamanda birden çok dili destekleyeceğini ve bu nedenle sistemin küresel özellik setinin bir parçası olacağını duyurdu.



Bunlara ek olarak düğme atama ve altyazı özelliklerinin yanı sıra renk düzeltme seçeneği de mevcut olacak. Ortak ayarlar için belirtilen ön tercih ayarlarını programlayabilmek mümkün olacak. Bunlar desteklenen çok sayıda oyunda hatırlanacak.



PlayStation 5'in DualSense kontrol cihazı dokunsal geri bildirim ve uyarlanabilir tetiklemeler de içerecek. Ancak bu özelliklerde rahatsız olan kullanıcılar bu özellikleri azaltabilecek ya da devre dışı bırakabilecek. Çoğu ülkede stokları tükenen PS5, ülkemizde ise 8 bin Türk Lirası bandında almak isteyenlere sunulacak.



Kaynak: shiftdelete.net



