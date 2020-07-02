Sony'den PS5 için heyecanlandıran tanıtım

Japon teknoloji devi Sony, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'i 12 Kasım Perşembe günü ABD ve birkaç seçili ülkede resmen satışa sunacak. Şirket, lansmana sayılı gün kala yeni nesil oyun konsolu ile ilgili heyecanı artırmak amacıyla yeni bir tanıtım videosu paylaştı.



"Yeni oyun olanaklarını serbest bırakın" başlıklı videoda Horizon Forbidden West, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Demon's Souls ve daha pek çok oyundan görüntüler yer alıyor. Aslına bakacak olursak PlayStation tarafından paylaşılan yeni videonun daha önce paylaşılan bir video ile son derece benzer olduğunu söylemek pek de yanlış olmaz.



Sony, yeni PlayStation 5 videosunda oyun içi görüntülere ağırlık veriyor



28 Ekim'de, "Gideceğimiz yerin sınırı yok. Hepimiz kaşifiz. Yeni PS5 lansman reklamını izleyin" açıklamasıyla paylaşılan videoda oyunlardan sinematik görüntülere yer veren PlayStation, yeni videoda ise daha çok oyun içi görüntülere yer vererek oyun severlerin PlayStation 5 ile birlikte karşılaşacakları deneyimi öne çıkarmak istiyor.



PlayStation 5, bazı ülkelerde bu hafta itibarıyla piyasaya sürülecek olsa da Türkiye'deki oyunseverler PlayStation 5 ile tanışmak için 19 Kasım'ı beklemek zorunda kalacaklar. Sony, PlayStation 5 için Türkiye'de 8.299 TL'lik bir fiyat etiketi belirlemiş durumda ancak şirket, döviz kurunun ya da yasal yükümlülüklerin değişikliğine göre fiyatın da ilerleyen zamanlarda değişiklik gösterebileceğini belirtiyor.



Kaynak: webtekno



