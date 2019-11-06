Sony, yeni bir özelliğin patentini aldı!

Sony, haziran ayını bizim için güzelleştiren bir haberle karşımıza çıkmış ve uzun zamandır büyük bir heyecanla beklediğimiz PS5'i nihayet tanıtmıştı. Yeni konsol tasarımı, yeni özellikler ve PS5 ile birlikte gelecek yeni oyunlar hepimizde büyük bir heyecan yarattı ve konsol piyasaya sürülene dek hakkında pek çok haber okumaya devam edeceğiz gibi görünüyor.



Böylesine heyecanla beklenen bir ürünün hazırlık döneminde olunca da hâliyle bütün gözler Sony'ye çevrilmiş durumda ve gelen her haber doğrudan PS5 ile ilişkilendiriliyor. Sony'nin aldığı yeni bir patent için de benzer bir durum yaşanıyor. Xbox'ın Snap özelliğine benzer bir özellik için patent alan Sony'nin bu yeniliği hangi cihazlarında kullanacağı tam olarak bilinmese de benzer bir özelliğin Xbox'ta yer almış olması akıllara PS5'te kullanılma ihtimalini getiriyor.



Patenti alınan özellik ne işe yarıyor?



Aslında bu yeni patent, bir nevi çoklu ekran gösterimi ya da resim içinde resim gösterimi sağlamak üzerine kurulu diyebiliriz. Bir ekrandayken ekranın küçük bir bölümünde farklı bir uygulamayı görmeyi sağlayan bu özelliğin PS5 için gelecek olması aslında oldukça mantıklı.



Bu noktada bu düşünceyi destekleyen bir diğer durumsa Sony'nin PS5'te kullanıcı arayüzünü baştan aşağı yenilediklerini ve geliştireceklerini söylemiş olması diyebiliriz. PS5'in tasarım bölümü başkan yardımcısı MacLaurin, yaptığı açıklamada kullanıcı arayüzünün tasarımının baştan aşağı değiştiğini dile getirmişti ve bu değişime farklı özelliklerin eklenmiş olması da muhtemel.



Tabii ki Sony, pek çok farklı cihaz üreten ve geliştiren bir marka ve böyle genel kullanıma uygun bir özellik televizyonlar için bile düşünülmüş olabilir. Biz yine de bu tür kullanışlı bir yeniliğin PS5 için de gelme ihtimaline inanarak yola devam edelim çünkü resmi bir bilgiye ulaşmak için bir süre daha beklememiz gerekecek.



PS5'in tanıtımı, hepimizin merakını bir nebze de olsa dindirdi ancak Sony'nin konsol satışa sunulana kadar bize ne gibi sürprizler hazırlayacağı henüz bilinmiyor. Tasarımıyla Xbox benzeri bir çizgiye kaydığına dair söylentiler de olan PS5'in, özellikleriyle Xbox Series X'ten nasıl ayrılacağı da merak edilen konulardan biri.



Kaynak: WebTekno



