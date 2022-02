Sony ücretsiz PlayStation 5 dağıtıyor: İşte o ülkeler!

Sony, neredeyse dünyanın her yerindeki oyuncuların ücretsiz PS5 kazanabileceği çok özel bir yarışma başlattı. Sony tarafından duyurulan çekilişin kazananı, hem gerçek hem de sanal dünyada gizlenmiş 14 adet kodu bulanlar arasından seçilecek. Elde edilen her kod, bir konsolu güvence altına almak için kullanılabilir.



Japon teknoloji devinin başlattığı yarışma, önümüzdeki iki hafta boyunca web, sosyal medya ve gerçek dünyadaki beklenmedik yerlerde gizlenmiş 14 benzersiz kod ile yapılacak. Sony'nin duyurusuna göre kodları bulmak isteyenler film, müzik ve oyun sektörlerindeki etkinliklere bakmalı.



Sony'den ücretsiz PS5 fırsatı



Sony'nin yeni duyurduğu ücretsiz PS5 yarışmasının katılım koşulları ise oldukça basit: 18 yaşından büyük ve ücretsiz olarak açılan bir PSN hesabı olan herkes, ücretsiz PS5 için kod aramaya başlayabilir. Kodu bulduktan sonra PlayStation Treat Codes sayfasına yazabilir ve kod doğruysa, ilgili sorunun kilidi açabilirsiniz. Doğru cevabı verdiğinizde ise PS5 almak için çekilişe katılacaksınız.



Sony Interactive Entertainment marka pazarlama direktörü Adam Grant tarafından paylaşılan blog yazısında, "Önümüzdeki birkaç hafta boyunca gözlerinizi dört açın, çünkü her kod aynı anda mevcut olmayacak. Ne kadar çok kod bulursanız, girmek ve kazanmak için o kadar çok fırsatınız olacak! İpucu: İçerik oluşturucuların kanallarına göz atın." ifadeleri kullanıldı.



Sony, çekiliş için sanal ve gerçek dünyayı harmanladığını söylese de, kod ayrıntılarını takip etmek için #PS5TREATCODES hashtag'inin takip edilmesini tavsiye etti. Tüm kodlar 15 Şubat ile 28 Şubat arasında yayınlanacak ve kodu bulanlar 7 Mart 2022'ye kadar yarışmaya katılabilecek.



Yarışmaya katılabilecek ülkeler arasında Türkiye'nin olmadığını belirtmek gerekiyor. Eğer aşağıdaki ülkelerden birindeyseniz ücretsiz PS5 fırsatını kaçırmayın: Arjantin, Kanada, Şili, Meksika ve ABD, Hong Kong, Endonezya, Japonya, Malezya, Singapur, Güney Kore, Tayvan, Tayland, Avustralya, Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, İrlanda, Hollanda, Norveç, Portekiz, Rusya, Suudi Arabistan, Slovakya, İspanya, İsveç, İsviçre, Yeni Zelanda, Polonya, Birleşik Krallık.



