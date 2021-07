Sony, Temmuz ayında ücretsiz olacak PlayStation Plus oyunlarını açıkladı

PlayStation Plus sistemiyle kendi konsol kullanıcılarına çevrimiçi oyun oynama imkanı tanıyan Sony, bunun yanında her ay abonelerine belirli oyunlar veriyor. Bu kapsamda geçtiğimiz ay Star Wars: Squadrons ve Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown oyunları PlayStation 4 kullanıcıları için, Operation: Tango adlı oyun da PlayStation 5 kullanıcıları için ücretsiz olarak sunulmuştu.



Şimdiyse Sony, temmuz ayında PS Plus aboneliği kapsamında ücretsiz olacak olan oyunları paylaştı. Bu bağlamda Sony, 6 Temmuz itibarıyla WWE 2K Battlegrounds ve Call of Duty: Black Ops 4 oyunlarını PlayStation 4 kullanıcılarına; bu ikisine ek olarak A Plague Tale: Innocence oyununu da PlayStation 5 sahibi olan PS Plus abonelerine sunacak. Gelin oyunlara yakından bakalım.



Call of Duty: Black Ops 4 - PS4/PS5



Oyunun adının sizi şaşırtmaması gerekiyor. Çünkü bu oyun, sevilen diğer Black Ops oyunlarının hikayesini devam ettirmiyor, onun yerine tamamen çevrimiçi bir deneyim sunuyor. Oyunda farklı çok oyunculu modlar bulunuyor. Ayrıca fiyatı da göz önünde bulundurulduğunda birinci şahıs görüş açılı nişancı oyunlarını sevenler için oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz.





WWE 2K Battlegrounds - PS4/PS5







WWE 2K Battlegrounds, geçmişten bugüne kendine büyük bir kitle yaratmış olan WWE'nin eğlence temelli oyunu olarak karşımıza çıkıyor. NBA 2K Playgrounds serisinde olduğu gibi bu oyunda da normalde zamanlama ve strateji gerektiren asıl oyunlardan farklı olarak sadece eğlence hedefleniyor. Sevdiğiniz dövüşçüleri alıp farklı hareketlerle farklı mekanlarda dövüşebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlarınızla eğlenceli vakitler geçirmek için de birebir.



A Plague Tale: Innocence - PS5







Oldukça güzel bir hikaye anlatımına sahip olan A Plague Tale: Innocence oyununda vebanın ortaya çıkardığı üzücü sonuçlara tanık olurken iki kardeş olan Amicia ve Hugo'nun macerasını da yakından izliyor, aralarındaki etkileşimleri görüyoruz. Bu sırada Amicia'yı kontrol ettiğimiz oyunda sorumluluk duygusunun oldukça güzel bir şekilde yansıtıldığını söyleyebiliriz.



Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown - PS4/PS5





Street Fighter ya da Mortal Kombat serileri kadar dikkat çektiğini söyleyemesek de türün önemli oyunlarından olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğimiz SEGA yapımı Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, haziran ayında PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarıyla buluşmuştu. Haziran ayının diğer iki oyununun aksine Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, temmuz ayında da erişime açık olacak.



Oyunlar başta da söylediğimiz üzere 6 Temmuz itibarıyla erişime açılacak ve 2 Ağustos'a kadar erişilebilir olacak. Haziran oyunlarını henüz almadıysanız bu tarihe kadar erişime açık olduklarını belirtelim.



Kaynak: WebTekno