Sony, PlayStation Store'daki hatayı düzeltti

PlayStation, temelde 'tak-çalıştır' bir cihaz olmasına rağmen dijitalleşme PlayStation'ın da karmaşık cihaz haline gelmesine neden oldu. PlayStation sahipleri, bulut tabanlı oyun hizmeti PlayStation Now ya da ücretsiz PlayStation oyunları ve gelişmiş bazı özellikler sunan PlayStation Plus hizmetine ayrı ayrı abone olmak zorundalar.



webtekno.com'da yer alan habere göre; Bununla birlikte PlayStation Plus aboneliğiniz sayesinde ücretsiz olarak elde ettiğiniz bir oyunu, PlayStation Now'da oynayamıyorsunuz. İşin asıl sinir bozucu tarafı ise Sony, PlayStation Plus sayesinde ücretsiz olarak oynayabildiğiniz oyunu PlayStation Now'da da oynamak istediğinizde size bir satın alma seçeneği dahi sunmuyor. Yani en azından şu ana kadar durum böyleydi.



Push Square tarafından aktarılan bilgiye göre Sony, PlayStation Store'daki bu sinir bozucu durumu nihayet çözmüş durumda. Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi Sony, bir oyunu üye olduğunuz serviste ücretsiz olarak oynayabiliyor olsanız dahi diğer serviste de oynayabilmeniz için bir satın alma seçeneği sunuyor.



Bildiğiniz gibi PlayStation Plus her ay düzenli olarak ücretsiz oyunlar sunuyor ancak bu oyunları PlayStation Now'da oynayamıyorsunuz. Artık bu oyunları satın alarak PlayStation Now'da da oynayabileceksiniz.