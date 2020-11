Sony, PlayStation 5 hakkındaki soruları cevapladı

PlayStation 5 hakkında bilgi almak isteyen kişiler için "Sıkça Sorulan Sorular" isimli bir içerik yayımlandı. 12 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulacağı söylenen bu konsol ile uyumlu olan oyunların bölgesel sınırlama uygulamasına maruz kalmayacağı söylendi.



Japonya'daki marketlerde yerini alan bir oyunun ABD'de resmî olarak yayımlanmasa bile çalışacağı duyuruldu. Bunun dışında 19 Kasım 2020 tarihinde ülkemizde piyasaya sürülecek olan PlayStation 5'in kısa bir süre önce karaborsaya düştüğünü sizlere aktarmıştık.



PlayStation 5 hakkında bilgi almak isteyenler ne yapmalı?



PlayStation 5'in Sony'e ait olan PlayStation Now isimli bulut oyun servisini desteklediği öğrenildi. Bundan böyle daha eski olan PlayStation oyunları ile vakit geçirebileceksiniz. Bu servisin sunduğu oyun sayısı beklediğimizden fazla olacak.



PS Now ise PlayStation 2, PlayStation 3 ve PlayStation 4 oyunlarının indirilmesini sağlayacak. PlayStation 4 için hazırlanan yapımların (en az 4000 adet oyun) PlayStation 5'te oynanabildiğini öğrenen kullanıcıların yüzü gülmüştü.



Assassin's Creed Valhalla, Borderlands 3, Devil May Cry 5 Special Edition ve NBA 2K21 gibi merakla beklenen oyunlar ile buluşmaya çok az kaldı. Sony tarafından yayımlanan "Sık Sorulan Sorular" isimli içeriğe "buradan" ulaşabilirsiniz.



Daha önce PlayStation 4 için hazırlanan oyunların çok azı demo sürümleri ile beraber PlayStation 5'te çalışacak. Önümüzdeki yıllarda ise böyle bir sorun olmayacak. Eski PlayStation modelleri için hazırlanan oyun demolarının hepsi bu konsolda da çalışacak.



