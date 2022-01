Sony'nin üzerinde çalıştığı yeni PlayStation oyunu belli oldu!

Sony, özellikle son bir yılda PC platformuna yaptığı çıkarmayla sıkça konuşuluyor. PlayStation platformuna özel oyunlar birer birer PC'ye de geliyor. Days Gone ile başlayan, Horizon Zero Dawn ile devam eden ve Uncharted: Legacy of Thieves Collection'ın da PC için duyurulmasıyla süren PC macerası, bu ay God of War'ın piyasaya sürülmesiyle farklı bir boyut kazanmıştı.



Son olarak bu ay içerisinde In Nightmare isimli PS4 ve PS5'e özel olması beklenen yapımın PC için duyurulmasıyla PlayStation sahiplerinin gözü Sony'ye dönmüştü. Uzun bir süredir cihaza özgü herhangi bir oyun duyurusu almayan konsol sahipleri için güzel bir haber geldi.



Sony'nin yeni projesi: Little Big Planet 4



İlk olarak 2014 yılında PlayStation 3 oyuncularının beğenisine sunulan ve hakkında Microsoft'un sahibi Bill Gates'in dahi 'bu oyuna bayıldım' dediği Little Big Planet macerası, son olarak PS4 ve PS5 için piyasaya sürülen Sackboy: A Big Adventure ile sürmüştü. Özellikle DualSense'in nimetlerinden yararlanan ve oyuncuların beğenisiyle karşılanan yapım 2020'nin Aralık ayında, PS5'in çıkışıyla birlikte satışa sunulmuştu.



Oyun her ne kadar oldukça olumlu geri dönüşler alsa da serinin en önemli özelliklerinden birinden noksan olarak çıkmıştı: Kendi bölümlerinizi tasarlayabilmek Bu özelliğin olmamasıyla oyunun ömrü kısa olmuş ve kısa sürede rafa kaldırılmıştı. Oyunun yapımcısı Sumo Digital tarafından yayınlanan yeni bir iş ilanı, Little Big Planet oyununun geliştirilmesinde görev alacak yapımcı ve bölüm tasarımcılar arandığını gösteriyor.



Yayınlanan iş ilanında, yapımın AAA kalitesinde olacağının da belirtildiği iş ilanı, Little Big Planet 4'ün geliştirilme aşamasında olduğunu yüzde 99 oranında doğruluyor. Bu anlamda henüz Sony cephesinden resmi bir açıklama yapılmamış olsa da bir sonraki duyurulacak olan Sony PlayStation'a özel yapımın Little Big Planet 4 olması bekleniyor.



Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmında paylaşmayı ihmal etmeyin.

(Kaynak: shiftdelete.com)