Sony'den PS5 üretimiyle ilgili yeni açıklama!

Bildiğiniz gibi hemen hemen tüm dünya, koronavirüs pandemisi sonrası yaşanan çip üretim sıkıntılarını halen atlatabilmiş değil. Birçok dev şirket, gelen talebe karşılık vermekte halen zorlanıyor ve bu firmaların başında da Sony geliyor.



2019 yılında duyurulan ve 2020'nin son aylarında tüm dünyada satışa sunulan PlayStation 5, aradan geçen 1 yılı aşkın sürenin ardından halen stok problemleriyle boğuşuyor. Tıpkı ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada adeta kara borsaya düşen PS5'in üretim sorunlarıyla ilgili Sony cephesinden yeni bir açıklama geldi.



Sony, stok problemleriyle ilgili konuştu



Geçtiğimiz yılın sonunda resmi bir açıklama yayınlayan Microsoft, Xbox One S ve Xbox One X konsollarının üretimini sonlandırdığını ve 2022'den itibaren sadece Xbox Series X|S üreteceklerini açıklamıştı. Şirketin çip sorununa bulduğu bir çözüm olarak nitelenen bu açıklama sonrası Sony'den de benzer bir hamle bekleniyordu. Ancak şirket, bu dedikodular üzerine PS4 üretimini sonlandırmayacağını resmen belirtmişti.



Geçtiğimiz günlerde 2022 yılında PS4 üretimi yapmayacağını Bloomberg aracılığıyla yalanlayan Sony, şimdi de yine Bloomberg'in ortaya attığı bir iddia ile ilgili konuştu. Buna göre PS5 üretimiyle ilgili sıkıntıları tüm hızıyla devam eden Japon şirketin, piyasadaki bu boşluğu doldurmak için PS4 üretimine hız kazandıracağı ve 2022 yılında çok daha fazla bölgeye, daha fazla PS4 dağıtacaktı.





Ancak Sony, bir kez daha iddiaları yalanladı ve hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 üretimi konusunda planlarından hiçbir sapma olmadığını, her iki konsolu da daha önce planladıkları şekilde üretmeye devam edeceklerini açıkladı. Bu anlamda Sony, planlarını, analistlerin 2022'nin 3. çeyreğinde çip sıkıntısının çözüleceğine dair düşünceleri üzerinden kuruyor diyebiliriz.



Sony'nin PS4 üretimini ne sonlandırması ne de hız kazandırması, 2022'nin ilk yarısında PS5 stok sorunlarının süreceğine işaret ediyor olabilir. Ünlü Japon şirketin planlarında bir değişme olmadığı taktirde PS5'in piyasada rahatlıkla bulunabilir bir hal alması da 2022'nin sonunu bulacak gibi görünüyor. Peki sizlerin bu konudaki görüşleri neler? Fikirlerinizi bizlerle yorumlar kısmında paylaşmayı ihmal etmeyin.



Kaynak: (shiftdelete.com)