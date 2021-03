Sony, 9 farklı PlayStation 4 oyununu kısa süreliğine ücretsiz yaptı

Japon teknoloji devi Sony, COVID-19 pandemisi nedeniyle daha önce hiç olmadığı kadar evlerine kapanan insanların bir nebze olsun keyifli vakit geçirebilmesi için geçtiğimiz yıl, Play at Home adlı bir girişim başlatmıştı. Söz konusu girişim kapsamında Sony, bazı PlayStation 4 oyunlarını ücretsiz bir şekilde oyunseverlere sunarak evde kalmalarını sağlamayı amaçlıyordu.



Play at Home girişimi kapsamında yeni bir duyuru gerçekleştiren Sony, dokuz farklı PlayStation 4 oyununu daha oyunseverlere ücretsiz olarak sundu. Tamamen ücretsiz olan bu PlayStation 4 oyunlarını 22 Nisan tarihine kadar kütüphanenize eklemeniz halinde sonsuza kadar ücretsiz bir şekilde oynayabileceksiniz. Ayrıca bu oyunları almak için PS Plus abonesi olmanız da gerekmiyor.



Sony'nin 22 Nisan'a kadar ücretsiz olarak sunduğu PlayStation 4 oyunları



ABZÛ

Enter the Gungeon

Rez Infinite

Subnautica

The Witness

Astro Bot Rescue Mission

Moss

Thumper

Paper Beast



Sony, bir sonraki Play at Home oyun listesini 19 Nisan'da yayınlayacak. Üstelik gelecek ay yayınlanacak listede Horizon Zero Dawn Complete Edition gibi geniş bir hayran kitlesine sahip bir yapım da olacak. O tarihe kadar yukarıda listelemiş olduğumuz oyunlardan herhangi birini ister oynayın ister oynamayın kütüphanenize ekleyerek sonsuza kadar sahip olabilirsiniz.