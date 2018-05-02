Sonunda MSI Zamanı

14 takımın yarışacağı ve Berlin ve Paris'te oynanacak olan MSI 2018 yarın başlıyor.

Ön eleme aşamasının A grubunda 4 takımın yarışacağı turnuvada yarının fikstürü şöyle:


Gambit - Kaos Latin Gamers 14:00


Rainbow7 - Ascension Gaming 15:00


Gambit - Ascension Gaming 16:00


Rainbow7 - Kaos Latin Gamers 17:00


Kaos Latin Gamers - Ascension Gaming 18:00


Rainbow7 - Gambit 19:00



Temsilcimizin yer aldığı B grubunun ilk gününde ise karşılaşmalar şu şekilde olacak;


BAUSupermassive - Dire Wolves 14:00

KaBuM! - Pentagram 15:00

BAUSupermassive - Pentagram 16:00

KaBuM! - Dire Wolves 17:00

Dire Wolves - Pentagram 18:00

KaBuM! - BAUSupermassive 19:00

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