Sonunda MSI Zamanı
14 takımın yarışacağı ve Berlin ve Paris'te oynanacak olan MSI 2018 yarın başlıyor.
Ön eleme aşamasının A grubunda 4 takımın yarışacağı turnuvada yarının fikstürü şöyle:
Gambit - Kaos Latin Gamers 14:00
Rainbow7 - Ascension Gaming 15:00
Gambit - Ascension Gaming 16:00
Rainbow7 - Kaos Latin Gamers 17:00
Kaos Latin Gamers - Ascension Gaming 18:00
Rainbow7 - Gambit 19:00
Temsilcimizin yer aldığı B grubunun ilk gününde ise karşılaşmalar şu şekilde olacak;
BAUSupermassive - Dire Wolves 14:00
KaBuM! - Pentagram 15:00
BAUSupermassive - Pentagram 16:00
KaBuM! - Dire Wolves 17:00
Dire Wolves - Pentagram 18:00
KaBuM! - BAUSupermassive 19:00
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