Soner Aydoğdu: 'Takımı ligde tutmaya çalışacağız'

Süper Lig'de Trabzonspor'a 4-2 mağlup olan Göztepe'de Soner Aydoğdu, karşılaşmanın ardından açıklamada bulundu.



Soner Aydoğdu, "Maça iyi başladık, istediğimiz oyunu sergiledik. Hoca değişikliği oldu ve sistem değişti. Çok dar bir zamanımız vardı ama bunu iyi uyguladık. Böylesi bir atmosferde, şampiyonluğa oynayan bir takıma karşı golü bulduk, peş peşe goller bizi düşürdü ama biz de çok iyi bir dakikada cevap verdik. İkinci yarıda yine yediğimiz talihsiz gollerle bir kırılma yaşadık. Yine iyi mücadele verdik, ilk yarı istediğimiz oyunu sergiledik ama istediğimizi alamadık." ifadelerini kullandı.



Ligde zor bir dönemden geçtiklerini vurgulayan 31 yaşındaki futbolcu, "Çok zor bir durumdan geçiyoruz. Bunu camia olarak yaşıyoruz. Buradan kalkmayı bilmeliyiz, bunun için çaba sarf ediyoruz, uğraşıyoruz düzeltmek için. Sezon sonuna kadar elimizden geleni yapacağız ve ligde takımı tutmaya çalışacağız. Allah inşallah bize bunu nasip eder. Ondan sonra gereken neyse yapılır." diye konuştu.





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