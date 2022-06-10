Soner Aydoğdu'dan, Nuri Şahin itirafı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un 2+1 yıllığına renklerine bağladığı orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu için imza töreni düzenlendi.Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki törende konuşan 31 yaşındaki futbolcu, kırmızı-beyazlı camiaya transferinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Transferinin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Soner Aydoğdu, sahada en iyi performansını sergilemeye çalıştığını, Antalyaspor'da da bunu sürdürmek istediğini söyledi.Deneyimli futbolcu, Antalyaspor'un Nuri Şahin ile geçen sezon ligde iyi çıkış yakaladığını anımsatarak, şöyle konuştu:Antalyaspor'da oynayacağı mevkideki kadro genişliğiyle ilgili soruya ise Soner Aydoğdu,yanıtını verdi.Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Özer de Soner Aydoğdu'nun uzun yıllardır Süper Lig'de forma giydiğini vurguladı.Antalyaspor'a gelen birçok oyuncunun ileriki zamanlarda ciddi çıkış yakaladığına dikkati çeken Özer,ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından Soner Aydoğdu ile Sezgin Özer, sembolik olarak sözleşme imzaladı.