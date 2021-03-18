Takımlarında istenmeyen adam ilan edilen futbolcular Sergen Yalçın'ın elinde adeta altına dönüşüyor. Alanya'da görev yaptığı sırada Ozan Tufan'ı futbola döndüren, Merih Demiral'ın da yıldızını parlatarak İtalya Serie A'ya transfer olmasını sağlayan Sergen Yalçın, Yeni Malatya'da da Guilherme'yi ön plana çıkartmıştı. İnce dokunuşlarıyla futbolcuların hayatlarını değiştiren ve yeniden futbola kazandıran tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş'ta da bu özelliğine kaldığı yerden devam ediyor.



LARIN KARİYERİNİN ZİRVESİNDE



Siyah-Beyazlı kulübün Aboubakar, Ghezzal ve Rosier transferleri eleştirilmiş, geçen sezon takımlarında şans bulamayan bu oyuncuların kadroya katılması taraftarları endişelendirmişti. Bu üç futbolcunun yanı sıra Cyle Larin de taraftarlar tarafından istenmeyen adam ilan edilmişti. Ancak bu dörtlü, Sergen Yalçın'la adeta yeniden doğdu. Aboubakar 16 gol ve 5 asistlik performans sergilerken, Larin ise 18 gol, 4 asistle kariyerinin zirvesine çıktı. Leicester'da yüzüne bakılmayan Ghezzal ise 1 gol atarken yaptığı 12 asistle en çok gol pası verdiği sezonu yaşıyor.



GENÇLERİ DE TAKIMA KAZANDIRDI



Sporting Lizbon formasıyla geçen sezon sadece 9 maça çıkabilen Rosier de Sergen Yalçın'la başka bir kimliğe büründü. Kariyerinde ilk kez Beşiktaş formasıyla gol sevinci yaşayan Rosier, 5 kez de asist yapmayı başardı. Sergen Yalçın, tabiri caizse 'bitik' gözüyle bakılan oyuncuları yeniden diriltirken, genç futbolcuları da Türk futboluna kazandırıyor. 20 yaşındaki Ersin'e Beşiktaş kalesini emanet eden Sergen Yalçın, sol bekte de Rıdvan'a şans vererek, bu iki ismi de 'yıldız' listesine ekledi. Tecrübeli çalıştırıcı, Atiba'yı da 38 yaşında başka bir seviyeye çıkarttı.



