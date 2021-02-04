Son Yaz tek parça kesintisiz FOX izle 6. bölüm, 5 Şubat yeni bölüm izle Son Yaz

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Son yaz izle canlı olarak FOX TV'de izleyebilirsiniz.İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay), 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın'dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara'nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın'ı (Alperen Duymaz) Selim Kara'nın bizzat koruması…Canan, Akgün'ün gerçek kimliğini öğrenmiştir ve Selim'e çok kızgındır. Selim ve Akgün'ün gitmesini talep eden Canan, onlar gidene kadar çocuklarla beraber Emel'lere yerleşir. Selim, bir yandan Canan'ın boşanmak için tekrar harekete geçmesi, diğer yandan yaptığı operasyonun başarısız olması yüzünden çok gergindir. Selim başarısız operasyonu tersine çevirmek için baskın yaptığı uyuşturucunun peşine düşer, Akgün'ün de yardımını ister.Akgün ise Soner'in sıkıştırmasıyla Latif'in yerini öğrenmek ve Selim'in olanları ortaya çıkarmasını engellemek zorundadır. Yağmur, Akgün'ün kendisini öpmeye kalkmasını aklından çıkarmaya çalışırken aynı zamanda Akgün'den uzak durmaya çalışır. Ama Altay'ın annesinin kararından sonra kötü etkilenip ortadan kaybolması onu, yeniden Akgün'le yan yana getirir.Halil Sadi, Akgün'den Selim'in elindeki tanık Latif Coşkun'un yerini bulmasını ister. Karşılığında onun yurtdışına gitme isteğini yerine getireceğine söz verir. Yağmur, Kaan'dan ayrıldığı için üzgündür. Kaan ise dağılmış haldedir. Bu ayrılık iki anneyi karşı karşıya getirecektir. Bu arada Metin, Serap'ın kendisine tepkili olduğunu fark eder ve nedenini öğrenmeye çalışır.Selim ise yokluğunda Fatih'in kendi ailesiyle çok iç içe olmasını içine sindirememektedir. Üstüne Fatih'in Canan'a iş teklifini de duyunca deliye döner ve Fatih'in ofisine yaptığı bir ziyaretle teklifi geri çekmesi için ona baskı yapar. Ancak Canan'ın işe dönme konusunda ne kadar hevesli olduğunu görünce yaptığından pişmanlık duyan Selim, Canan için harekete geçer. Selim'in sevdikleri için verdiği çabayı gören Akgün çok etkilenir. Selim'e ihanet etmekle etmemek arasında, karar vermek zorunda kalacağı bir eşiktedir artık.Canan, Selim'in onun kararlarına hiç saygı duymadığını anladığından, Selim'e çok öfkelidir ve öfkesini içinde artık tutamamaktadır. Selim'e, onun oyununa gelmeyeceğini, onun için yalan söylemeyeceğini söyler.Ailecek bir araya geldikleri ilk gün çocuklar boşanacaklarını öğreneceklerdir. Selim, Canan'ı bu defa ikna etmenin hiç kolay olmayacağını fark eder. Tanıdığı en mutlu çiftten, Emel ve Metin'den ona yardım etmelerini ister. Emel, kız kardeşinin tarafını tutarken Metin, bacanağı Selim'e gizliden de olsa yardım edecektir.Akgün, yapayalnız kalmıştır. Gideceği hiçbir yer olmadığı için savcının evinde kalmış olsa da bu durumu gururuna yedirememektedir. Adalet Sitesi'nden kaçmalı, yoluna tek başına devam etmelidir ve bunu yaparken de öldürülmemeyi başarmalıdır.Akgün, bir çıkış yolu ararken, İstanbul'dan tanıdık bir yüzle karşılaşması, bütün sorunlarını çözebilecek bir fırsat olarak karşısına çıkar. Ancak işler kontrolden çıkar ve karşısına çıkan bu fırsat Akgün'ün ve hiç istemediği halde Yağmur'un başını derde sokacak bir belaya dönüşür.ALPEREN DUYMAZALİ ATAYFUNDA ERYİĞİTHAFSANUR SANCAKTUTANEMRE KARAYELSİNAN TUZCUŞEBNEM DÖNMEZARİF PİŞKİNSEZER KOÇHALİL BABÜRYASEMİN YAZICIERDEM ŞANLIYUNUS NARİNATA NEDİM ARMANSARP İKİLERCENGİZ OKUYUCUSuç dünyası içinde büyümüş, tehlikeli ve sorunlu görünümünün ardında duygusal bir genç olan Akgün için bu kabul edilmesi güç bir durumdur.Hayat beklemediği bir yerden daha sınar Selim'i; İzmir'de çocukları ile yaşayan eşi Canan (Funda Eryiğit) boşanmak istemektedir.Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün'ü ailesinin yanına İzmir Çeşme'de bulunan Adalet Sitesi'ne götürmek zorunda kalır.Selim'in beklenmeyen misafiri Akgün'ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege'de başlayan bu rüzgâr, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir.FOX TV'de yayınlanan Son Yaz dizisinin nerede çekildiği belli oldu. Son Yaz dizisi İzmir'in Çeşme ve Alaçatı bölgelerinde çekiliyor.Her Cuma günü olduğu gibi bu Cuma da ekranlara FOX TV'de gelecek olan Son Yaz 6. bölüm izle, Son Yaz yeni bölüm, Son Yaz yeni bölümde ne olacak, Canlı izle Son Yaz detaylarını görebilirsiniz. İlgiyle izlenen Son Yaz dizisi yeni bölümünü vatandaşlar kaçırmadan izlemek istiyor.İlk bölümünden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen dizilerden Son Yaz 6. bölüm izlemek isteyenler için ekranlara geliyor.