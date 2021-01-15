Son Yaz son bölüm kesintisiz tek parça youtube yayın canlı (15 Ocak Cuma)

SON YAZ 15 OCAK CUMA CANLI YAYIN FOX TV HD İZLE

İlgi ile takip edilen Son Yaz dizisi yeni bölümü ile FOX'ta Cuma günü yayınlanacak. Yeni bölümünde yine sürprizlerle ekranda olacak Son Yaz 3. bölüm yayınlanacağı 15 Ocak tarihinde bekleniyor. Son yaz izle canlı olarak FOX TV'de izleyebilirsiniz.İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay), 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın'dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara'nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın'ı (Alperen Duymaz) Selim Kara'nın bizzat koruması…Canan, Selim'in onun kararlarına hiç saygı duymadığını anladığından, Selim'e çok öfkelidir ve öfkesini içinde artık tutamamaktadır. Selim'e, onun oyununa gelmeyeceğini, onun için yalan söylemeyeceğini söyler.Ailecek bir araya geldikleri ilk gün çocuklar boşanacaklarını öğreneceklerdir. Selim, Canan'ı bu defa ikna etmenin hiç kolay olmayacağını fark eder. Tanıdığı en mutlu çiftten, Emel ve Metin'den ona yardım etmelerini ister. Emel, kız kardeşinin tarafını tutarken Metin, bacanağı Selim'e gizliden de olsa yardım edecektir.Akgün, yapayalnız kalmıştır. Gideceği hiçbir yer olmadığı için savcının evinde kalmış olsa da bu durumu gururuna yedirememektedir. Adalet Sitesi'nden kaçmalı, yoluna tek başına devam etmelidir ve bunu yaparken de öldürülmemeyi başarmalıdır.Akgün, bir çıkış yolu ararken, İstanbul'dan tanıdık bir yüzle karşılaşması, bütün sorunlarını çözebilecek bir fırsat olarak karşısına çıkar. Ancak işler kontrolden çıkar ve karşısına çıkan bu fırsat Akgün'ün ve hiç istemediği halde Yağmur'un başını derde sokacak bir belaya dönüşür.ALPEREN DUYMAZALİ ATAYFUNDA ERYİĞİTHAFSANUR SANCAKTUTANEMRE KARAYELSİNAN TUZCUŞEBNEM DÖNMEZARİF PİŞKİNSEZER KOÇHALİL BABÜRYASEMİN YAZICIERDEM ŞANLIYUNUS NARİNATA NEDİM ARMANSARP İKİLERCENGİZ OKUYUCUSuç dünyası içinde büyümüş, tehlikeli ve sorunlu görünümünün ardında duygusal bir genç olan Akgün için bu kabul edilmesi güç bir durumdur.Hayat beklemediği bir yerden daha sınar Selim'i; İzmir'de çocukları ile yaşayan eşi Canan (Funda Eryiğit) boşanmak istemektedir.Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün'ü ailesinin yanına İzmir Çeşme'de bulunan Adalet Sitesi'ne götürmek zorunda kalır.Selim'in beklenmeyen misafiri Akgün'ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege'de başlayan bu rüzgâr, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir.FOX TV'de yayınlanan Son Yaz dizisinin nerede çekildiği belli oldu. Son Yaz dizisi İzmir'in Çeşme ve Alaçatı bölgelerinde çekiliyor.