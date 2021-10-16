Son Yaz FİNAL izle canlı son dakika son bölüm, FOX TV izle Son Yaz FİNAL bölümü

SON YAZ 26. BÖLÜM FİNAL İZLE CUMA FOX TV HD İZLE

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İzleyiciler Son Yaz 26. bölüm izle tek parça bölümünde heyecanlı anları ekranlara taşıyacak. Her Cumartesi günü olduğu gibi bu Cumartesi de ekranlara FOX TV'de gelecek olan Son Yaz 26. bölüm izle, Son Yaz yeni bölüm, Son Yaz yeni bölümde ne olacak, Canlı izle Son Yaz 16 Ekim Cumartesi detaylarını görebilirsiniz. İlgiyle izlenen Son Yaz dizisi yeni bölümünü vatandaşlar kaçırmadan izlemek istiyor.

İzleyiciler Son Yaz 26. bölüm izle tek parça bölümünde heyecanlı anları ekranlara taşıyacak. Her Cumartesi günü olduğu gibi bu Cumartesi de ekranlara FOX TV'de gelecek olan Son Yaz 26. bölüm izle, Son Yaz yeni bölüm, Son Yaz yeni bölümde ne olacak, Canlı izle Son Yaz 16 Ekim Cumartesi detaylarını görebilirsiniz. İlgiyle izlenen Son Yaz dizisi yeni bölümünü vatandaşlar kaçırmadan izlemek istiyor.

Son Yaz 26. bölüm FİNAL izle FOX ekranlarında 16 Ekim Cuma günü izleyebilirsiniz. İlgi ile takip edilen Son Yaz dizisi yeni bölümü ile FOX'ta Cuma günü yayınlanacak. Son Yaz Cuma FOX ekranlarında 26. bölümü yayınlanıyor. Canlı yayın FOX TV Cuma izlemek isteyenler Son Yaz dizisinin hayranları kaçırmadan ekran başında bulunuyor. Yeni bölümünde yine sürprizlerle ekranda olacak Son Yaz 26. bölüm yayınlanacağı 16 Ekim tarihinde bekleniyor. Son yaz izle canlı olarak FOX TV'de izleyebilirsiniz. Son Yaz yeni bölümü FOX TV'de yayınlanacak 16 Ekim Cuma günü.Selim, Sare'nin peşlerinde olduğundan şüphelenir ve hemen bir plan yapar ancak Sare'nin de başka bir planı vardır. Sare ve Selim arasında büyük bir oyun döner. Akgün ise tüm bu oyunların içinde kendi yolunu çizmeye çalışacaktır fakat Akgün'ün bilmediği bir şey vardır. Selim, Akgün ve çocukları için kendini feda etmeye hazırdır.Cihan Sancaktar ise Yağmur'a ulaşmak için Naz ve Soner'i kullanır. Bu durum Akgün'ün kıskançlık krizine girmesine sebep olur. Yağmur ve Akgün arasındaki gerilim artar. Herkes tekrar dağılmak üzereyken onları bir araya getiren Altay olacaktır. Altay'ın girdiği geri dönülemez yol, acı bir şekilde de olsa birbirlerini korumak zorunda olduklarını onlara hatırlatır.Soner'in vurulması ile Emel, kızının ne kadar büyük bir tehlike altında olduğunu tekrar anlar. Emel Naz'ı almak istese de bu o kadar kolay olmayacaktır. Naz artık Sancaktar Ailesi'nin bir üyesidir. Selim'in de konuya dahil olmasıyla bu durum, büyük bir aile krizine sebep olur. Sancaktar'lar ve Kara Ailesi yüz yüze gelecektir.Akgün ise Soner'in intikamını almak ister. Cihan ile iş birliği yaparak Soner'in intikamını almak için harekete geçecektir. Tam bu noktada Sare devreye girer ve işleri kendi lehine çevirmek için bir plan yapar. Sare için her şey planlandığı gibi giderken her şey bir anda alt üst olur. Sare Akay aslında Selim Kara ile şimdi tanışacaktır…İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay), 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın'dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara'nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın'ı (Alperen Duymaz) Selim Kara'nın bizzat koruması…Akgün, yapayalnız kalmıştır. Gideceği hiçbir yer olmadığı için savcının evinde kalmış olsa da bu durumu gururuna yedirememektedir. Adalet Sitesi'nden kaçmalı, yoluna tek başına devam etmelidir ve bunu yaparken de öldürülmemeyi başarmalıdır.Akgün, bir çıkış yolu ararken, İstanbul'dan tanıdık bir yüzle karşılaşması, bütün sorunlarını çözebilecek bir fırsat olarak karşısına çıkar. Ancak işler kontrolden çıkar ve karşısına çıkan bu fırsat Akgün'ün ve hiç istemediği halde Yağmur'un başını derde sokacak bir belaya dönüşür.FOX TV'de yayınlanan Son Yaz dizisinin nerede çekildiği belli oldu. Son Yaz dizisi İzmir'in Çeşme ve Alaçatı bölgelerinde çekiliyor.Yeni bölüm Son Yaz FOX ekranlarında seyrcisiyle 26. bölüm yayınlanacak ve takip edilecek. Büyük seyirci kitlesi olan Son Yaz ilk bölümden itibaren çok izlendi ve şimdi Son Yaz 26. bölüm izle başlangıç saati kesinleşti. İlk bölümünden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen dizilerden Son Yaz 26. bölüm izlemek isteyenler için ekranlara geliyor.Akgün Gökalp Taşkın(Alperen Duymaz)Selim Kara(Ali Atay)Sare Akay(Birce Akalay)Yağmur Kara(Hafsanur Sancaktutan)Selçuk Taşkın(Arif Pişkin)Emel Yaman(Sezer Koç)Soner Sancaktar(Halil Babür)Cihan Sancaktar(Yılmaz Bayraktar)Naz Yaman(Yasemin Yazıcı)Eray Duraner(Yunus Narin)Kıymet Sancaktar(Zuhal Gencer)Burak Sancaktar(Onur Bay)Cemre Sancaktar(Yaprak Medine)Yiğit Mertoğlu(Tayfun Sav)Altay Kara(Ata Nedim Arman)Ahmet Tunalı(Cengiz Okuyucu)Şevval Mertoğlu(İlda Özgürel)Canan Kara(Funda Eryiğit)Fatih Doğanay(Emre Karayel)Metin Yaman(Sinan Tuzcu)Serap Gök(Şebnem Dönmez)Kaan Gök(Erdem Şanlı)Arda Ateş(Sarp İkiler)Gökhan(Olgun Toker)