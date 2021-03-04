Son Yaz Cuma FOXTV son bölüm HD izle kesintisiz FULL

SON YAZ 10. BÖLÜM İZLE CUMA FOX TV HD İZLE





SON YAZ CUMA FOX TV İZLE SON BÖLÜM



İzleyiciler Son Yaz 10. bölüm izle tek parça bölümünde heyecanlı anları ekranlara taşıyacak. Her Cuma günü olduğu gibi bu Cuma da ekranlara FOX TV'de gelecek olan Son Yaz 10. bölüm izle, Son Yaz yeni bölüm, Son Yaz yeni bölümde ne olacak, Canlı izle Son Yaz detaylarını görebilirsiniz. İlgiyle izlenen Son Yaz dizisi yeni bölümünü vatandaşlar kaçırmadan izlemek istiyor.



Son Yaz Cuma FOX ekranlarında 10. bölümü yayınlanıyor. Canlı yayın FOX TV Cuma izlemek isteyenler Son Yaz dizisinin hayranları kaçırmadan ekran başında bulunuyor. Yeni bölümünde yine sürprizlerle ekranda olacak Son Yaz 10. bölüm yayınlanacağı 5 Mart tarihinde bekleniyor. Son yaz izle canlı olarak FOX TV'de izleyebilirsiniz. Son Yaz yeni bölümü FOX TV'de yayınlanacak 5 Mart Cuma günü. Son bölümde yine önemli bir anda kalan Son Yaz kesintisiz canlı izleyerek 10. bölümde izleyebilirsiniz. İlgi ile takip edilen Son Yaz dizisi yeni bölümü ile FOX'ta Cuma günü yayınlanacak.Selim, Akgün'ün ihanetini öğrendikten sonra Akgün'ün hayatını cehenneme çevirmeye karar verir. Köstebeklikten tutuklayamayacak olsa bile adam yaralamadan mahkemeye çıkaracaktır. Fakat Selim görevden el çektirilmiştir, bunu başka bir savcı üzerinden yapması gerekmektedir. Akgün mahkemeye çıktığında ise kimsenin beklediği olmaz.Akgün'ü artık bambaşka bir yol beklemektedir. Fakat Akgün savcıya vicdan borcunu ödemeden gitmeye niyetli değildir. Selim Kara'nın namını temizlemek, ona kurulan komployu ortaya çıkarmak Akgün için namus borcudur. Tabii bunu kendisinden nefret eden Selim'e görünmeden yapmak zorundadır.Canan ise kocasının düştüğü durumun farkındadır. Selim'e sahip çıkma sırası Canan'dadır.Akgün, Selim'e kurulan komployu çözmek için uğraşırken yolları babasının başına gelenleri kendi yöntemi ile çözmek isteyen Yağmur'la kesişecektir. Yağmur zor bir karar vermek zorunda kalacaktır. Ya Akgün'ün yolunu seçip babasının mesleğini kurtaracak ya da yasa dışı yapılan bu eyleme karşı çıkacaktır.İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay), 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın'dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara'nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın'ı (Alperen Duymaz) Selim Kara'nın bizzat koruması…Akgün, yapayalnız kalmıştır. Gideceği hiçbir yer olmadığı için savcının evinde kalmış olsa da bu durumu gururuna yedirememektedir. Adalet Sitesi'nden kaçmalı, yoluna tek başına devam etmelidir ve bunu yaparken de öldürülmemeyi başarmalıdır.Akgün, bir çıkış yolu ararken, İstanbul'dan tanıdık bir yüzle karşılaşması, bütün sorunlarını çözebilecek bir fırsat olarak karşısına çıkar. Ancak işler kontrolden çıkar ve karşısına çıkan bu fırsat Akgün'ün ve hiç istemediği halde Yağmur'un başını derde sokacak bir belaya dönüşür.FOX TV'de yayınlanan Son Yaz dizisinin nerede çekildiği belli oldu. Son Yaz dizisi İzmir'in Çeşme ve Alaçatı bölgelerinde çekiliyor.Yeni bölüm Son Yaz FOX ekranlarında seyrcisiyle 10. bölüm yayınlanacak ve takip edilecek. Büyük seyirci kitlesi olan Son Yaz ilk bölümden itibaren çok izlendi ve şimdi Son Yaz 10. bölüm izle başlangıç saati kesinleşti. İlk bölümünden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen dizilerden Son Yaz 10. bölüm izlemek isteyenler için ekranlara geliyor.Son Yaz 10. bölümde kesintisiz izlemek için bekleyenlerin sayısı bir hayli fazla. Ali Atay, Funda Eryiğit başrollerini oynadığı Son Yaz 5 Mart Cuma 10. bölüm FOX ekranlarında seyirciyle buluşacak. İlk yayınlandığı tarihten bu yana çok sevilen dizi Son Yaz yeni bölümü Cuma günü yayınlanacak ve vatandaşlar çok merak ediyor.ALPEREN DUYMAZALİ ATAYFUNDA ERYİĞİTHAFSANUR SANCAKTUTANEMRE KARAYELSİNAN TUZCUŞEBNEM DÖNMEZARİF PİŞKİNSEZER KOÇHALİL BABÜRYASEMİN YAZICIERDEM ŞANLIYUNUS NARİNATA NEDİM ARMANSARP İKİLERCENGİZ OKUYUCUSuç dünyası içinde büyümüş, tehlikeli ve sorunlu görünümünün ardında duygusal bir genç olan Akgün için bu kabul edilmesi güç bir durumdur.Hayat beklemediği bir yerden daha sınar Selim'i; İzmir'de çocukları ile yaşayan eşi Canan (Funda Eryiğit) boşanmak istemektedir.Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün'ü ailesinin yanına İzmir Çeşme'de bulunan Adalet Sitesi'ne götürmek zorunda kalır.Selim'in beklenmeyen misafiri Akgün'ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege'de başlayan bu rüzgâr, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir.