Son Yaz 3. bölüm izle yeni bölüm FOX TV canlı yayın izle kesintisiz

Ali Atay, Funda Eryiğit başrollerini oynadığı Son Yaz 15 Ocak Cuma 3. bölüm FOX ekranlarında seyirciyle buluşacak. İlk yayınlandığı tarihten bu yana çok sevilen dizi Son Yaz yeni bölümü Cuma günü yayınlanacak ve vatandaşlar çok merak ediyor. Son Yaz Cuma yeni bölüm, Son Yaz son bölüm izle, Son Yaz Cuma kesintisiz izle, Canlı yayın Son Yaz dizisiyle ilgili bilgileri sitemizden öğrenebilirsiniz.

15 Ocak 2021 10:49
Son Yaz 3. bölüm izle yeni bölüm FOX TV canlı yayın izle kesintisiz
İlgi ile takip edilen Son Yaz dizisi yeni bölümü ile FOX'ta Cuma günü yayınlanacak. Yeni bölümünde yine sürprizlerle ekranda olacak Son Yaz 3. bölüm yayınlanacağı 15 Ocak tarihinde bekleniyor. Son yaz izle canlı olarak FOX TV'de izleyebilirsiniz.
Son Yaz 3. bölümü FOX TV'de canlı yayın anında 15 Ocak Cuma 2021 saat 20:00'de izlenebilir.

SON YAZ SON BÖLÜMDE NE OLDU ÖZET?

Canan, Selim'in onun kararlarına hiç saygı duymadığını anladığından, Selim'e çok öfkelidir ve öfkesini içinde artık tutamamaktadır. Selim'e, onun oyununa gelmeyeceğini, onun için yalan söylemeyeceğini söyler.

Ailecek bir araya geldikleri ilk gün çocuklar boşanacaklarını öğreneceklerdir. Selim, Canan'ı bu defa ikna etmenin hiç kolay olmayacağını fark eder. Tanıdığı en mutlu çiftten, Emel ve Metin'den ona yardım etmelerini ister. Emel, kız kardeşinin tarafını tutarken Metin, bacanağı Selim'e gizliden de olsa yardım edecektir.



Akgün, yapayalnız kalmıştır. Gideceği hiçbir yer olmadığı için savcının evinde kalmış olsa da bu durumu gururuna yedirememektedir. Adalet Sitesi'nden kaçmalı, yoluna tek başına devam etmelidir ve bunu yaparken de öldürülmemeyi başarmalıdır.

Akgün, bir çıkış yolu ararken, İstanbul'dan tanıdık bir yüzle karşılaşması, bütün sorunlarını çözebilecek bir fırsat olarak karşısına çıkar. Ancak işler kontrolden çıkar ve karşısına çıkan bu fırsat Akgün'ün ve hiç istemediği halde Yağmur'un başını derde sokacak bir belaya dönüşür.

SON YAZ OYUNCU KADROSU

ALPEREN DUYMAZ
ALİ ATAY
FUNDA ERYİĞİT
HAFSANUR SANCAKTUTAN
EMRE KARAYEL
SİNAN TUZCU
ŞEBNEM DÖNMEZ
ARİF PİŞKİN
SEZER KOÇ
HALİL BABÜR
YASEMİN YAZICI
ERDEM ŞANLI
YUNUS NARİN
ATA NEDİM ARMAN
SARP İKİLER
CENGİZ OKUYUCU

SON YAZ KONUSU NEDİR?

İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay), 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın'dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara'nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın'ı (Alperen Duymaz) Selim Kara'nın bizzat koruması…


Suç dünyası içinde büyümüş, tehlikeli ve sorunlu görünümünün ardında duygusal bir genç olan Akgün için bu kabul edilmesi güç bir durumdur.
Hayat beklemediği bir yerden daha sınar Selim'i; İzmir'de çocukları ile yaşayan eşi Canan (Funda Eryiğit) boşanmak istemektedir.
Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün'ü ailesinin yanına İzmir Çeşme'de bulunan Adalet Sitesi'ne götürmek zorunda kalır.

Selim'in beklenmeyen misafiri Akgün'ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege'de başlayan bu rüzgâr, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir.

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