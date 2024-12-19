Son üç yılın en kötü Beşiktaş'ı

Beşiktaş, 15. maçlar itibarıyla son üç sezonun en kötü performansını sergiliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Son üç yılın en kötü Beşiktaş'ı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Aralık 2024 13:00
Son güncelleme 19 Aralık 2024 13:07
Beşiktaş; Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor dışındaki rakipleriyle oynadığı maçlarda kritik puanlar kaybetti. 

Beşiktaş; Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor haricindeki rakiplerine karşı 15 puan kaybetti.

Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan, Galatasaray'a 2-1 mağlup olan, Fenerbahçe'yi ise 1-0 yenmeyi başaran siyah-beyazlılar, diğer takımlar karşısında önemli puanlar bıraktı.

15. maçlar itibarıyla son üç sezonun en kötü performansını sergileyen Beşiktaş, 2023-24 sezonunda 10, 2022-23'te 12, 2021-22'de ise 21 puan kaybı yaşadı. Öte yandan, ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe, diğer takımlar karşısında sadece 4'er puan kaybetti.

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery