Son üç yılın en kötü Beşiktaş'ı

Beşiktaş; Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor dışındaki rakipleriyle oynadığı maçlarda kritik puanlar kaybetti.
Beşiktaş; Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor haricindeki rakiplerine karşı 15 puan kaybetti.
Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan, Galatasaray'a 2-1 mağlup olan, Fenerbahçe'yi ise 1-0 yenmeyi başaran siyah-beyazlılar, diğer takımlar karşısında önemli puanlar bıraktı.
15. maçlar itibarıyla son üç sezonun en kötü performansını sergileyen Beşiktaş, 2023-24 sezonunda 10, 2022-23'te 12, 2021-22'de ise 21 puan kaybı yaşadı. Öte yandan, ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe, diğer takımlar karşısında sadece 4'er puan kaybetti.
Beşiktaş; Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor haricindeki rakiplerine karşı 15 puan kaybetti.
Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan, Galatasaray'a 2-1 mağlup olan, Fenerbahçe'yi ise 1-0 yenmeyi başaran siyah-beyazlılar, diğer takımlar karşısında önemli puanlar bıraktı.
15. maçlar itibarıyla son üç sezonun en kötü performansını sergileyen Beşiktaş, 2023-24 sezonunda 10, 2022-23'te 12, 2021-22'de ise 21 puan kaybı yaşadı. Öte yandan, ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe, diğer takımlar karşısında sadece 4'er puan kaybetti.