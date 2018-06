Son Türkiye Romanya Survivor 2018 ödül oyununu kim kazandı? Türkiye Romanya galibi

Türkiye ile Romanya'nın kozlarını paylaştığı Survivor'ın son bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz. Peki Türkiye-Romanya yarışmasında neler yaşandı? Ödül neydi? İşte tüm merak edilenlerin yanıtlarıyla sizlerleyiz.Yarışmaya Türkiye adına yarışan Ünlüler takımı hzılı başladı. Ancak Romanya takımı sonradan toparlandı. Skor 9 - 6 olduğu sırada Turabi ile Rumen rakibi arasında ipler gerildi. Turabi oyun alanından uzaklaştırıldı. Son karşılaşmayı Nagihan kazandı ve Türkiye - Romanya karşılaşmasının kazananı, 10 - 6 skor ile Türkiye oldu.Survivor 2018'in bu akşam yayınlanan bölümünde heyecan oldukça yüksekti. Takımlar ödül oyunu için kıyasıya bir mücadele sergiledi. Başa baş mücadele Ünlüler takımı tarafından son anda 10 - 8 kazanıldı. Survivor 2018'in 16. bölüm ödül oyununun kazananı ünlüler takımı oldu. Ünlüler'in oyundan sonra söylediği şarkı Gönüllüler'in tepkisini çekti ve kısa süreli gerilim yaşandı. Böylelikle Romanya Takımı ile yapılacak rövanş karşılaşmasına da Ünlüler takımı çıkacak.Survivor Türkiye Romanya oyununda temsilci ünlüler takımı oldu. Ödül oyununu kazanan ünlüler takımı, Romanya ile oynamaya hak kazandı. Oyunun başlamasıyla birlikte farka doğru ilerleyen Türkiye ekibi, Turabi'nin üst üste kaybetmesinin ardından geriye düştü. Bunun üzerine atak yapan Romanya, durumu 9-8'e kadar getirmeyi başardı. Ve son parkurun ardından Romanya takımı 10-8 öne geçerek yemek ödülünün sahibi oldu.Survivor'da bu akşam ilk olarak Gönüllüler ve All Star takımları karşı karşıya geldi ve ödül oyunu oynandı. Kazananın Romanya takımına karşı oynayacağı mücadele büyük heyecan yaşandı. Yarışma sonucunda kazanan taraf All Star takımı oldu. Böylece All Star takımı hem çikolata ödülünü kazandı hem de Romanya takımına karşı oynamaya hak kazandı.Survivor'ın gerçek şampiyonu kim göstermeye geliyorum?Sizce de Survivor bir kadın şampiyonu hak etmiyor mu? İşte bu sene, o sene!Aradan beş sene geçmiş, bilenler bilmeyenlere söylesin. Bakalım bizde ne değişmiş.Survivor'da mesele kasların büyük olması değil, yüreğin büyük olmasıdır.İki Survivor yoktum, demişler ki 'Turabi öldü'. Survivor'In kralı Turbo Turabi geri döndü.Yapılacak her şeyi yaptım. Rekorları değil, şampiyonluğu istiyorum.Virgül bırakmıştım, nokta koymaya geliyorum.Hazır olun, parkurun kraliçesi geliyor.Birisinin artık kral çıplak demesi lazım geliyorum.Survivor'da hayatta kalmak tecrübeyse, tecrübe kaptanın yol haritasıdırTecrübelerimi yanıma aldım bu defa daha fazlası için gidiyorum.Varmak istediğim noktaya henüz ulaşmamış olabilirim. Ama dün olduğum noktadan daha ilerdeyim.Anadoluyu yürüyerek geldim. Şimdi koşa koşa şampiyon olmaya gidiyorum.Kendimi aşmaya gidiyorum.Amacım en iyilerle yarışmaktı. Kısmet bu seneyeymiş.Survivor benim için hırs, güç ve başarı demek.Rakiplerimin gücü ve tecrübesi beni motive ediyor.Ben Yağmur. Adımdan değil ardımdan kopacak fırtınadan korksunlar.Survivor'da hayatta kalmak zor, benimle yarışmanın zorluğu ise tarif bile edilemez.Rakip takıma en güçlü yanıtı vermeye geliyorum.Sadece çıkar yarışırım, galibiyet arkamdan gelir.Rakiplerimin gücünü herkes biliyor. Ama benim ne kadar güçlü olduğumu kimse bilmiyor.Zayıflık bedende değil bedendedir. Survivor'da buna yer yok.Survivor'ın ruhani dengesini korumaya ve yükseltmeye geldim.Nefes kesen görüntülere sahne olacak Survivor 2018, Dominik Cumhuriyeti ve adalarında çekilecek. Dominik Cumhuriyeti'nin muhteşem doğası görsel bir şölen sunarken, zorlu koşulları Survivor 2018'de heyecanı daha da artıracak.32 yaşında olan Cumali Akgül, Survivor yarışmasına katılabilmek için Ağrı'dan İstanbul'a yürüdü. Survivor katılmak için her yolu deneyen ve Acun Ilıcalı'ya bir türlü ulaşamayan Cumali Akgül'ün, son çare olarak sesini duyurmak ve yarışmaya katılmak amacıyla Iğdır'dan İstanbul'a, yaklaşık bin 500 kilometre yol yürüdü.Kanal'de Beyaz Öztürk'ün canlı yayındaki baskısıyla Cumalı'yi Survivor kadrosuna dahil eden Acun Ilıcalı: "Survivor üçin yürüyen herkesin Survivor'a katılamayacağını garanti ederek Cumali'yi Survivor kadrosuna alıyoruz. Cumali'nin testleri şu anda çok geride ancak Survivor için büyül bir fedakarlık var ve biz de bu durumu değerlendirdik." dedi. Survivor'da gönüllüler ekibinin ilk yarışmacısı olan Ağrılı Cumali, "Survivor için 1500 km yürüdüm, 50 gün sürdü. 50 gün boyunca yollarda çok enterasan şeyler yaşadım. Survivor'a aşığım, Acun Ilıcalı'yı Acun Firarda'dan bu yana takip ediyorum ve o benim abim. Acun Ilıcalı televizyona çıktığı zaman, çocuklarım baba, abin çıktı diyor" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'de yetişen Nagihan Karadere, 1 Ocak 1984 'te doğdu. 13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x 400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı. Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında gümüş madalya kazanan Türk milli takımında yer aldı, ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele eden Nagihan Karadere, hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan elemelerde 4. seride yarışmak için pistteki yerini aldı. 4 numaralı kulvarda yerini aldıktan sonra tabanca sesini duymadan çok önce koşmaya başlayınca hakem tarafından yarış dışı bırakıldı. 7 Şubat 2016 tarihinde Survivor 2016 programında Ünlüler adına yarışan isimler arasında yer alan Nagihan Karadere, Kıbrıs'taki Çeyrek Final'de Beşinci oldu.Merve Aydın (d. 17 Mart 1990, Bakırköy, İstanbul ) Türk atlet. ENKA spor kulübünün atletizm branşı sporcusudur.[3] 2008'de Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası ve 2011'de Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazanmıştır. Aynı yıl Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 bayrak yarışında ikinci gümüş madalyasını da kazanmış ve Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'ndaki performansı ile Dünya – Olimpiyat B barajını da geçmiştir.Londra 2012 Yaz Olimpiyatları kadınlar 800 metre seçmelerinde 2.seride yarışan sporcu, yarış esnasında sakatlanarak 3:24.35'lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirdi. Sakatlık acısı nedeniyle ağlayarak yarışa devam edip bitirmesi, onu manşetlere taşımıştır. 12 Haziran 2012 tarihinde Beyaz Rusya'da Olimpiyat seçmeleri kapsamındaki yarışta koştuğu 2:00.23'lük derece ile 800 m Türkiye rekorunun sahibidir. 2014 Mart'ından itibaren star TV'de yayınlanan Survivor'da, ünlüler takımında yer almıştır. Adada 111 gün kaldıktan sonra yarışmada Ahmet Dursun'la birlikte 3. olmuştur.Survivor 2017 Ünlüler takımında yarışan milli atlet Sema Aydemir Apak veya Sema Apak, 1985 yılında Bursa'da doğdu. 400 metre engelli yarışlarıyla tanınan kısa mesafeci atlet Apak, 1.69 boyunda ve 54 kg ağrlığındadır. 31 yaşında olan Apak, geçmiş yıllarda heptatlon branşında boy gösterdi. Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunlarında 4x400 metre bayrak yarışında yarışma hakkını elde eden Apak, 400 metre engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62 sn ile elde etti.Turabi Çamkıran, 1988 yılında Mersin, Erdemli'de doğdu. Çocukluğu Mersinde geçti. Lise öğrenimini de Mersin'de tamamladı. Lise yıllarında Break Dansa merak salan Turabi bu yeteneğini geliştirmek için Güzel sanatlar bölümüne kaydoldu. Mersin üniversitesi güzel sanatlar bölümünden mezun oldu.Hiphop Street Dans haricinde Break Dans ve birçok farklı dansı yaptı. Zaman zaman isteyenlere özel Street dans eğitimi de verdi. Çocukluk yıllarında yaşadığı çevrenin etkisiyle dövüş sporlarına merak saldı.Turabi Çamkıran, Türkiye'de yenildiği bir "Muay Thai" maç sonrası bu işi yerinde öğrenme azmi ile Tayland'a gitti ve burada yerinde eğitim ile teknik ve fiziğini geliştirerek dövüşçüye dönüştü. Tayland'ta gösteri amaçlı yapılan gerçek dövüşlere katılarak para kazandı. Kafes dövüşü denen turnuvalara katılarak para kazanmaya başladı. Ancak bu maçlardan birinde ciddi bir dayak yemesinden sonra bu işte bir numara olmaya karar verdi.Turabi Çamkıran, 2008 yılında 4.sezon "Benimle Dans Eder misin ?" dans yarışmasına katıldı. 6. Hafta üçüncü olarak elendi. 2013 yılında Acun Ilıcalı'nın hazırladığı ve jüri üyeliğinde Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Eser Yenenler'in olduğu "Yetenek Sizsiniz Türkiye" adlı yarışmaya katıldı.Türkiye'de Birçok ünlü sanatçı ile Klip ve Konser organizasyonlarında dansçı olarak yer aldı ve aynı zamanda Sektöründe önde gelen firmaların Turneleri ve düzenlediği organizasyonlarda dansçı olarak sahne aldı.2014 yılının Mart ayında başlayan, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasında Turabi Çamkıran da "gönüllüler" takımında yarıştı. Turabi Çamkıran, 2014 Survivor yarışmasının birincisi oldu.Turabi Çamkıran,"Kertenkele" adlı televizyon dizisinin oyuncu kadrosuna, 52. bölümden itibaren dahil olarak; Timur Acar, Dilşad Şimşek, Şemsi İnkaya, Sinan Çalışkanoğlu, Sera Tokdemir, Umut Oğuz, Mehtap Bayri, Eda Özerkan, Selahattin Taşdöğen, Gafur Uzuner ile birlikte oynamaya başladı.Hakan Hatipoğlu, 28 Kasım 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İstanbul'da Burgazada'da büyüdü. Aslen Çanakkalelidir. Işık Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Yay burcu erkeği olan Hakan Hatipoğlu üniversiteyi bitirince reklam ajanslarında iş hayatına atıldı. Sonra da kendi adına bir reklam ajansı kurdu. Hakan Hatipoğlu, Adalarspor'da aktif olarak Su Topu oynamakta ve Milli takımda yer almaktadır. 2013 yılında Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Milli Takımı'nda yer aldı.2009 yılında Acun Ilıcalı'nın sunduğu "Var mısın Yok musun?" adlı yarışmaya katıldı. 250. programda yarıştı ve yarışmadan 132.000 TL ile ayrıldı. Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Gizem Akın ile evlendi. 2010 yılında Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde oynadığı "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" adlı dizide Selim karakterini 80 bölüm canlandırdı. TRT Spor'da da spor programı sundu.Hakan Hatipoğlu, 2010 yılında, 17 Nisan 2010 – 18 Eylül 2010 tarihleri arasında yayınlanan, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunuculuğunu da yaptığı ve yarışanlar "Var mısın Yok musun" yarışmacılarından seçildiği Panama'da yapılan "Survivor Kızlar – Erkekler" yarışmasına katıldı. Gizem Akın'ın da katıldığı Survivor'un Şampiyonu Merve Oflaz olmuştur. "Survivor" adasında evlenmeye karar verdiler. Yarışmadan sonra "Var Mısın Yok Musun?" yarışmasında tanıştığı Gizem Akın ile evlendi.2013 yılının Ekim ayında 31 Aralık 2013 gecesine kadar yayınlanan "Bir Milyon Kimin?" adlı bilgi yarışmasında, yarışmanın jüri üyeleri Bülent Özveren, Okan Bayülgen ve Gülben Ergen olurken yarışmanın sunucusu Pelin Çift ile birlikte sunuculuk görevi yaptı.14 Şubat 2015 tarihinde Nihat Doğan, Özgecan Aslan cinayeti ile ilgili yazdığı tepki çeken tweet'i nedeniyle "Survivor All Star" kadrosundan çıkarıldı yerine eski futbolcu Ahmet Dursun katıldı. Hakan Hatipoğlu, 24 Temmuz 2010 tarihinde Gizem Akın ile evlendi.Filmleri ve Dizileri : 2011 – Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm (Selim)(Sinema Filmi), 2010 – Gecekondu (Kendisi) (Tv Programı), 2010 – 2012 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Selim) (TV Dizisi), 2009 – Kapadokya Düşleri (TV Dizisi