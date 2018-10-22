  •  
    F.Bahçe'de vakit doldu artık BANA müsade!..
  •  
    Galatasaray - Schalke maçı HANGİ kanalda?
  •  
    FIFA19'u sallayan yıldız! "En pahalı 25 futbolcu"
  •  
    İkinci Emre Belözoğlu olacak! Terim'in sürprizi
  •  
    FIFA resmen açıkladı; Süper Lig'in en iyisi o!

Son Schalke kadrosundan iki isim kaldı!

Son olarak 2012-13 sezonunda Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Schalke ile eşleşen ve Alman ekibini elemeyi başaran Galatasaray'ın kadrosu neredeyse tamamen değişti.

Son Schalke kadrosundan iki isim kaldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ekim 2018 10:50
Şampiyonlar Ligi'nde Schalke ile kritik bir maça çıkacak Galatasaray'da, Alman ekibiyle oynanan son maça göre büyük değişim yaşandı.

Son olarak 2012/2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Schalke ile eşleşen ve Alman ekibini elemeyi başaran Galatasaray'ın kadrosu neredeyse tamamen değişti.

Gelsenkirchen'de alınan 3-2'lik zaferden geriye sadece kaleci Fernando Muslera ve Selçuk İnan kaldı. Sarı- Kırmızılılar'da Uruguaylı file bekçisi haricindeki tüm oyuncular ile yollar ayrıldı. Ayrıca Schalke ile oynanan mücadelede takımın başında yine Fatih Terim bulunuyordu.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için