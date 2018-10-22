Son Schalke kadrosundan iki isim kaldı!

Şampiyonlar Ligi'nde Schalke ile kritik bir maça çıkacak Galatasaray'da, Alman ekibiyle oynanan son maça göre büyük değişim yaşandı.Son olarak 2012/2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Schalke ile eşleşen ve Alman ekibini elemeyi başaran Galatasaray'ın kadrosu neredeyse tamamen değişti.Gelsenkirchen'de alınan 3-2'lik zaferden geriye sadece kaleci Fernando Muslera ve Selçuk İnan kaldı. Sarı- Kırmızılılar'da Uruguaylı file bekçisi haricindeki tüm oyuncular ile yollar ayrıldı. Ayrıca Schalke ile oynanan mücadelede takımın başında yine Fatih Terim bulunuyordu.