Son şampiyon Sam Sunderland, Dakar Rallisi'ne veda etti

Suudi Arabistan'da düzenlenen 45. Dakar Rallisi'nde son şampiyon İngiliz motosiklet sürücüsü Sam Sunderland, pazar sabahı ilk etapta kaza yapması sonrasında Dakar Rallisi'nden çekilmek zorunda kaldı.
Organizasyondan yapılan açıklamada, GasGas sürücüsü Sunderland'in etabın 52. kilometresinde düşerek sırtını incittiği ve Dakar Rallisi'ne veda ettiği açıklandı.
Sunderland, İspanyol Eduardo Iglesias'ın ardından bu yıl Dakar'da yarış dışı kalan ikinci sürücü oldu.
Organizasyondan yapılan açıklamada, GasGas sürücüsü Sunderland'in etabın 52. kilometresinde düşerek sırtını incittiği ve Dakar Rallisi'ne veda ettiği açıklandı.
Sunderland, İspanyol Eduardo Iglesias'ın ardından bu yıl Dakar'da yarış dışı kalan ikinci sürücü oldu.
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