Ligue 1'in ilk hafta maçında Le Havre ile son şampiyon PSG karşı karşıya geldi. Oceane Stadyumu'nda oynanan maçı PSG 4-1 kazandı.
PSG'ye galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Lee Kang-In, 85. dakikada Ousmane Dembele, 86. dakikada Bradley Barcola ve 90. dakikada penaltıdan Kolo Muani kaydetti. Le Havre'nin tek golü 48. dakikada Gautier Lloris'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte son şampiyon PSG, sezona 3 puanla başladı. Le. Havre ise ilk maçında puanla tanışamadı.
Ligin bir sonraki maçında PSG, sahasında Montpellier ile karşılaşacak. Le Havre, St. Etienne deplasmanına gidecek.
PSG'ye galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Lee Kang-In, 85. dakikada Ousmane Dembele, 86. dakikada Bradley Barcola ve 90. dakikada penaltıdan Kolo Muani kaydetti. Le Havre'nin tek golü 48. dakikada Gautier Lloris'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte son şampiyon PSG, sezona 3 puanla başladı. Le. Havre ise ilk maçında puanla tanışamadı.
Ligin bir sonraki maçında PSG, sahasında Montpellier ile karşılaşacak. Le Havre, St. Etienne deplasmanına gidecek.
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