'Son Þampiyon' olmak isteyen esporcular karþýlaþacak
Türkiye'nin en büyük Dota 2 turnuvasý Red Bull Son Þampiyon'un büyük finali, 25 Mart'ta düzenlenecek. Heyecanla beklenen turnuvanýn Grand Pera Emek Sahnesi'nde yapýlacak finaline katýlým için þart olan elemeler 3-4 Mart'ta online olarak devam ediyor. 'Son Þampiyon ben olacaðým' diyenler turnuvaya kayýt olabiliyor.
Dünyada en çok oynanan MOBA oyunlarýndan olan Dota 2, Türkiye'de de her geçen gün popülerliðini artýrýyor. Ülkemizde düzenlenen en büyük Dota 2 turnuvasý 'Red Bull Son Þampiyon', bu sene de büyük heyecanla takip edilecek. 25 Mart'ta Grand Pera Emek Sahnesi'nde yapýlacak final öncesinde elemeler ise devam ediyor.
Ýlk eleme, 24-25 Þubat tarihleri arasýnda gerçekleþmiþti. Play-off'lara katýlacak takýmlardan biri olmak isteyenler, 3-4 Mart tarihinde de online elemelerde yerini alabiliyor. 16 yaþýný doldurmuþ oyunseverlerin mücadele edebildiði turnuvada bir de yabancý takým boy gösterecek. Azerbaycan Ligi'nde yer alan Young P.I.M.Ps takýmý 'Son Þampiyon'un playoff turlarý için özel davetli olarak yarýþacak.
PLAY-OFF'LAR 10-11 MART'TA
Young P.I.M.Ps'nin yanýna 7 takýmýn da eklenmesiyle play-off aþamasýna geçilecek. Play- off'tan baþarýyla çýkan takým 2017 Intel ESL Türkiye Þampiyonasý'nda þampiyonluðu elde eden ANT E-Spor'la 25 Mart'ta 'Son Þampiyon' olmak için mücadele edecek. Takýmýna güvenen esporcular, RedBull.com/sonsampiyon adresinden kayýtlarýný tamamlayarak heyecana ortak olabiliyor.
Ýlk eleme, 24-25 Þubat tarihleri arasýnda gerçekleþmiþti. Play-off'lara katýlacak takýmlardan biri olmak isteyenler, 3-4 Mart tarihinde de online elemelerde yerini alabiliyor. 16 yaþýný doldurmuþ oyunseverlerin mücadele edebildiði turnuvada bir de yabancý takým boy gösterecek. Azerbaycan Ligi'nde yer alan Young P.I.M.Ps takýmý 'Son Þampiyon'un playoff turlarý için özel davetli olarak yarýþacak.
PLAY-OFF'LAR 10-11 MART'TA
Young P.I.M.Ps'nin yanýna 7 takýmýn da eklenmesiyle play-off aþamasýna geçilecek. Play- off'tan baþarýyla çýkan takým 2017 Intel ESL Türkiye Þampiyonasý'nda þampiyonluðu elde eden ANT E-Spor'la 25 Mart'ta 'Son Þampiyon' olmak için mücadele edecek. Takýmýna güvenen esporcular, RedBull.com/sonsampiyon adresinden kayýtlarýný tamamlayarak heyecana ortak olabiliyor.
Video Galeri
Son haberler