'Son Þampiyon' olmak isteyen esporcular karþýlaþacak

Dünyada en çok oynanan MOBA oyunlarýndan olan Dota 2, Türkiye'de de her geçen gün popülerliðini artýrýyor. Ülkemizde düzenlenen en büyük Dota 2 turnuvasý 'Red Bull Son Þampiyon', bu sene de büyük heyecanla takip edilecek. 25 Mart'ta Grand Pera Emek Sahnesi'nde yapýlacak final öncesinde elemeler ise devam ediyor.Ýlk eleme, 24-25 Þubat tarihleri arasýnda gerçekleþmiþti. Play-off'lara katýlacak takýmlardan biri olmak isteyenler, 3-4 Mart tarihinde de online elemelerde yerini alabiliyor. 16 yaþýný doldurmuþ oyunseverlerin mücadele edebildiði turnuvada bir de yabancý takým boy gösterecek. Azerbaycan Ligi'nde yer alan Young P.I.M.Ps takýmý 'Son Þampiyon'un playoff turlarý için özel davetli olarak yarýþacak.Young P.I.M.Ps'nin yanýna 7 takýmýn da eklenmesiyle play-off aþamasýna geçilecek. Play- off'tan baþarýyla çýkan takým 2017 Intel ESL Türkiye Þampiyonasý'nda þampiyonluðu elde eden ANT E-Spor'la 25 Mart'ta 'Son Þampiyon' olmak için mücadele edecek. Takýmýna güvenen esporcular,adresinden kayýtlarýný tamamlayarak heyecana ortak olabiliyor.