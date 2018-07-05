Son şampiyon Muguruza veda etti

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın dördüncü gününde tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal ile tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Simona Halep üçüncü tura yükseldi.İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın ikinci turunda dünya klasmanında 77. sırada yer alan Kazak Mikhail Kukushkin ile karşılaşan İspanyol tenisçi Nadal, 2 saat 23 dakika süren mücadelede rakibini 6-4, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek tur atladı.Wimbledon'da üç şampiyonluğu bulunan 12 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic, Arjantinli Horacio Zeballos'u 6-1, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek zorlanmadan bir üst tura adını yazdırdı.5 numaralı seribaşı Arjantinli Juan Martin del Potro, İspanyol Feliciano Lopez'i 6-4, 6-1 ve 6-2'lik setlerle geçti.Tek erkeklerde günün sürpriz sonuçları 3 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic ile kariyerinde üç grand slam şampiyonluğu bulunan İsviçreli Stan Wawrinka'dan geldi.Cilic, 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 öne geçtiği maçta dünya 82 numarası Arjantinli Guido Pella'ya sonraki setleri 6-4, 7-6 ve 7-5 kaybederek ikinci turda turnuvaya veda etti.Wawrinka ise İtalyan Thomas Fabbiano'ya 7-6, 6-3 ve 7-6'lık setlerle yenilerek elenmekten kurtulamadı.Kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu geçen ay Fransa Açık'ta yaşayan Rumen Simona Halep, ikinci turda Çinli rakibi Saisai Zheng'i 7-5 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ederek üçüncü tura çıktı.Tek kadınlarda son şampiyon İspanyol Garbine Muguruza, ikinci turda dünya klasmanında 47. sırada yer alan Belçikalı Alison van Uytvanck ile karşılaştı.İlk seti 7-5 kazanarak öne geçen 3 numaralı seribaşı Muguruza, üstünlüğünü sonraki setlere taşıyamadı. 24 yaşındaki Van Uytvanck, 6-2 ve 6-1'lik setlerle güçlü rakibini 2-1 yenerek turnuva dışında bıraktı.