Son şampiyon Halkbank, Kupa Voley'de iddialı

Halkbank forması giyen Kanadalı smaçör Gordon Perrin ile Milli voleybolcu Mirza Lagumdzija, Kupa Voley Dörtlü Finali öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Son şampiyon Halkbank, Kupa Voley'de iddialı
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25 Mart 2024 15:20
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali'nde salı günü Fenerbahçe Parolapara ile karşılaşacak Halkbank'ta oyuncular, kupayı kazanmak istiyor.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kanadalı smaçör Gordon Perrin, sahaya son şampiyon ünvanıyla çıkacaklarını aktararak, "Kupayı camiamıza armağan etmek için önümüzde iki maç var. Çok önemli rakiplerle oynayacağız. Elbette bizim takımımızın da bir sertliği var. Bundan dolayı öz güvenimiz yüksek. Yeter ki iyi odaklanalım. Gücümüzü sahaya yansıtarak finale çıkacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Milli voleybolcu Mirza Lagumdzija da son şampiyon olarak maçlara çıkmanın sorumluluklarını artırdığına dikkati çekerek, "Yarı final maçında bunu aklımızdan çıkarmadan mücadele edeceğiz. Kupa açısından baktığımızda, Bursa bizim için uğurlu şehir. Daha önce burada iki kez şampiyon olmuştuk. Bursa'daki üçüncü, toplamda dokuzuncu kupamızı kaldırmak için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Halkbank-Fenerbahçe Parolapara yarı final maçı, yarın saat 17.00'de Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak.

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