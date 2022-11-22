Son şampiyon fırtına gibi başladı!

2022 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk hafta maçında Fransa ile Avustralya karşı karşıya geldi. Al Janoub Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi son şampiyon Fransa, 4-1'lik skorla kazandı.



Avustralya, 9. dakikada Craig Goodwin'in golüyle öne geçti. İlk dakikalarda bocalayan Fransa, oyunun dengesini oturttu ve 27. dakikada Adrien Rabiot'nun golüyle eşitliği sağladı. Rabiot, bu kez asisti yaptı ve 32. dakikada Olivier Giroud Fransa'yı öne geçiren golü attı.



68. dakikada Kylian Mbappe, farkı 2'ye çıkardı. Mbappe, 71'de asisti yaptı ve Giroud topu ağlara gönderdi. Giroud bu golle birlikte Fransa adına 51. kez ağları havalandırdı ve Thierry Henry ile birlikte Fransa formasıyla en çok gol atan iki oyuncudan biri oldu.



Fransa, bu sonuçla Dünya Kupası'na 3 puanla başladı. Avustralya ise puanla tanışamadı. Fransa, ikinci maçında Danimarka'yı ağırlayacak. Avustralya ise Tunus ile karşılaşacak.



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