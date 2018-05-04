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Son şampiyon Cilic, İstanbul Open'a veda etti!

TEB BNP Paribas İstanbul Open UIuslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nda çeyrek finalistler belli olurken, son şampiyon Marin Cilic turnuvaya veda etti.

Kaynak: AA
Son şampiyon Cilic, İstanbul Open'a veda etti!
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04 Mayıs 2018 02:19
TEB BNP Paribas İstanbul Open UIuslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nda çeyrek finalistler belli olurken, son şampiyon Marin Cilic turnuvaya veda etti.

Garanti Koza Park'ta gerçekleştirilen ve toplam 426 bin 145 avro para ödülünün dağıtılacağı toprak kort turnuvasında, dün Sırp Laslo Djere, Japon Taro Daniel, İtalyan Paolo Lorenzi ve Brezilyalı Rogerio Dutra Silva çeyrek finale yükselmişti.

2018 Avustralya Açık finalisti ve dünya 4 numarası Hırvat raket Cilic'in, Tunuslu Malek Jaziri'ye 6-4 ve 6-2'lik setlerle yenilerek veda ettiği turnuvada diğer 3 çeyrek finalist ise Fransız Jeremy Chardy, İtalyan Thomas Fabbiano ve Çekya'dan Jiri Vesely oldu.

Jeremy Chardy, Sırbistanlı raket Dusan Lajovic'i 4-6, 7-6 ve 6-2'lik setlerle geçti. Thomas Fabbiano ise Bosna Hersek'ten Damir Dzumhur'u 6-2, 0-6 ve 6-2 ile saf dışı bırakırken, Jiri Vesely, Brezilyalı rakibi Thiago Monteiro karşısında 6-2, 2-6 ve 7-6'lık setlerle güldü.

TEB BNP Paribas İstanbul Open'da son sekiz eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Malek Jaziri (Tunus) - Jiri Vesely (Çekya)

Laslo Djere (Sırbistan) - Paolo Lorenzi (İtalya)

Rogerio Dutra Silva (Brezilya) - Taro Daniel (Japonya)

Jeremy Chardy (Fransa) - Thomas Fabbiano (İtalya)

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