Son şampiyon Başakşehir, puansız başladı!

Süper Lig'in açılış haftasının kapanış maçında Atakaş Hatayspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Hatayspor, 2-0'lık skorla kazandı.



Hatayspor'un 53 yıllık kulüp tarihindeki ilk Süper Lig golünü 36. dakikada Selim Ilgaz attı. Helder Barbosa, 90. dakikada attığı golle Hatayspor'un galibiyetini perçinledi.



Bu sonucun ardından Hatayspor, lige 3 puanla başlamış oldu. Son şampiyon Medipol Başakşehir ise sezona puansız başladı.



Hatayspor, gelecek hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak. Başakşehir ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



14. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, topu savunma uzaklaştırdı. Önünde kalan topa sert vuran Visca'nın şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

17. dakikada Caiçara'nın ve İrfan Can Kahveci'nin verkaçında ceza sahasına giren Caiçara'nın pasıyla topla buluşan Crivelli'nin vuruşunda, top kaleci Mohamedi'nin sağından auta gitti.

29. dakikada sol kanattan Ribeiro'nun kullandığı serbest vuruşta, kaleci Mert Günok topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

36. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Diouf, sağ kanattan taşıdığı topu müsait durumda bulunan Selim Ilgaz ile buluşturdu. Bu oyuncunun kaleci Mert Günok'u da geçerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...



